Парламент ужесточил требования к корпоративному управлению в банках

Верховная Рада приняла закон №4367 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы».

Документ во втором чтении поддержали 279 народных депутатов.

Обо всех банковских новациях мы также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.

«Принятие законопроекта повысит качество выполнения Национальным банком своих функций в области банковского регулирования, будет способствовать повышению уровня надзора за банками и банковской системой в целом, гармонизирует положения украинского законодательства с законодательством ЕС в банковской сфере», – говорится в пояснительной записке.

Документ закрепляет за Нацбанком функцию по определению порядка расчета регулятивного капитала банковской группы, подгрупп банковской группы, требований по формированию буферов капитала и их значения, требований к оценке внутреннего капитала и ликвидности.

Кроме того, НБУ предоставляется право устанавливать для банковской группы или подгрупп банковских групп требования относительно:

достаточности капитала;

достаточности ликвидности;

повышенных значений экономических нормативов по результатам оценки банковской группы, проведенной во время надзора на консолидированной основе.

Теперь Нацбанк сможет вводить для банковской группы или ее подгрупп коэффициент левериджа и определять его значение и порядок расчета. Также НБУ сможет определять условия, при которых на участника банковской группы или подгруппы не распространяются требования, установленные Нацбанком в соответствии с законом.

Национальному банку разрешили устанавливать количественные ограничения операций, которые генерируют кредитный риск между участниками банковской группы и их связанными лицами в своих нормативно-правовых актах. Также НБУ сможет требовать от ответственного лица банковской группы расширения предмета аудиторской проверки.

Закон также устанавливает, что теперь у главы НБУ будет шестеро заместителей. Во время рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты отказались от ликвидации должности первого заместителя главы НБУ.

Депутаты также решили не запрещать служащим Нацбанка брать кредиты в банках и других финучреждениях.

Реклама

Согласно закону, во время создания и лицензирования банков нужно будет подтверждать надлежащее финансовое и имущественное состояние не только основателей банковского учреждения, но и опосредованных владельцев существенного участия в банке.

Кроме того, учредители банка и владельцы существенной доли в нем должны будут доказать НБУ соответствие своего финансового/имущественного положения и деловой репутации установленным законодательством требованиям.

Закон также усиливает ответственность совета и правления банка за принятые решения. Согласно закону, к совету и правлению устанавливаются требования коллективной пригодности каждого из органов управления.