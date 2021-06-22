Парламент ужесточил требования к корпоративному управлению в банках

Верховная Рада приняла закон №4367 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы».
Документ во втором чтении поддержали 279 народных депутатов.
Обо всех банковских новациях мы также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.
«Принятие законопроекта повысит качество выполнения Национальным банком своих функций в области банковского регулирования, будет способствовать повышению уровня надзора за банками и банковской системой в целом, гармонизирует положения украинского законодательства с законодательством ЕС в банковской сфере», – говорится в пояснительной записке.
Документ закрепляет за Нацбанком функцию по определению порядка расчета регулятивного капитала банковской группы, подгрупп банковской группы, требований по формированию буферов капитала и их значения, требований к оценке внутреннего капитала и ликвидности.
Кроме того, НБУ предоставляется право устанавливать для банковской группы или подгрупп банковских групп требования относительно:
Теперь Нацбанк сможет вводить для банковской группы или ее подгрупп коэффициент левериджа и определять его значение и порядок расчета. Также НБУ сможет определять условия, при которых на участника банковской группы или подгруппы не распространяются требования, установленные Нацбанком в соответствии с законом.
Национальному банку разрешили устанавливать количественные ограничения операций, которые генерируют кредитный риск между участниками банковской группы и их связанными лицами в своих нормативно-правовых актах. Также НБУ сможет требовать от ответственного лица банковской группы расширения предмета аудиторской проверки.
Закон также устанавливает, что теперь у главы НБУ будет шестеро заместителей. Во время рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты отказались от ликвидации должности первого заместителя главы НБУ.
Депутаты также решили не запрещать служащим Нацбанка брать кредиты в банках и других финучреждениях.
Согласно закону, во время создания и лицензирования банков нужно будет подтверждать надлежащее финансовое и имущественное состояние не только основателей банковского учреждения, но и опосредованных владельцев существенного участия в банке.
Кроме того, учредители банка и владельцы существенной доли в нем должны будут доказать НБУ соответствие своего финансового/имущественного положения и деловой репутации установленным законодательством требованиям.
Закон также усиливает ответственность совета и правления банка за принятые решения. Согласно закону, к совету и правлению устанавливаются требования коллективной пригодности каждого из органов управления.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы держат «под подушкой» около $50 млрд — ГетманцевВчера, 14:02 - 2573 23
Зеленский подписал закон, разрешающий ремонт аэропортов и дорог в обход ProzorroВчера, 18:30 - 782 10
В Минэнерго анонсировали новый тариф на электричество4 ч. назад - 1542 8
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужноПозавчера, 11:01 - 7559 5
В ПриватБанке электронную подпись смогут использовать только физлицаВчера, 09:00 - 7443 5
Валютная либерализация. Нацбанк изменил правила продажи валюты физлицам6 ч. назад - 2607
«Большая стройка»: на Николаевщине в направлении Кропивницкого заканчивают капремонт бетонной дорогиВчера, 20:18 - 1672
В Минэнерго анонсировали новый тариф на электричество4 ч. назад - 1542 8
Межбанк: доллар пошел на понижениеВчера, 18:10 - 1076 1
В НБУ объяснили отказ от повышения учетной ставки из-за всплеска инфляцииВчера, 15:15 - 968 3
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 714 2
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 377 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 875
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1738 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1580 10