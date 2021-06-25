Юлия Барабаш: чего стоит основать собственный необанк?

Финтех расцветает. Инвестиции, криптовалюта, кэшбеки и другие подобные понятия плотно вошли в обиход.

Но сколько усилий и средств нужно вложить, чтобы основать и развить собственный проект? Давайте разбираться на примере необанков, которые стали самым наглядным и частым примером финтех-стартапа.

Все основатели понимают, что основные задачи – это создать команду, получить лицензию и приступить к написанию софта. Все, казалось бы, просто: IT-специалисты, юристы, менеджеры, платформа и горящие глаза собственников, которые верят в свое детище… но нет, запуск проекта осуществлен, а клиентов нет.

Приведу основные причины, почему проект может не оправдать ожиданий:

1. Не все стартаперы в начале своего пути видели будущее и осознавали потребности для поддержания проекта. Одна из стратегий развития в данном сегменте – привлекать существенные инвестиции раунд за раундом, чтобы оттачивать совершенство сервиса и программного продукта для привлечения большего количества пользователей.

А всем ли удается удерживать интерес инвесторов из года в год? Ответ очевиден.

Например, финтех проект ELPASO на протяжении 2-х лет уже инвестировал более 2 млн евро и это, даже не реализовав все запланированные сервисы.

2. Высокая стоимость софта. Финтех – это, в первую очередь, программный продукт, бюджет на написание которого порой превышает 500 тыс. долл. США. Соответственно не все стартапы готовы нести такие расходы, пока компания выйдет на самоокупаемость.

3. Конкуренция. Механизм бизнес-проекта в этой сфере должен гибко реагировать на вызовы современности и быть в тренде. Предлагать лучшие условия на рынке и ставить во главу сервис, иначе он обречен на провал. Сюда отнесу все, что касается nfc, blockchain, криптовалют и т.д.

4. Соответствие требованиям регулятора. Несмотря на относительно простой процесс получения лицензии, законодательные нормы достаточно директивны, и соответствие им также требует существенных затрат.

Например, современные способы идентификации пользователей по сетчатке глаза, или приведение операционной деятельности в соответствие условиям финансового мониторинга.

5. Также из собственной практики в SBSB (Strategic Business Solutions Boutique – юридическая фирма в СНГ и Европе, консультирующая по вопросам в области FinTech) скажу, что второй по счету проект за 2020-2021 годы, по получению e-money лицензии, замораживается по внутренним противоречиям собственников.

И даже когда уже создана компания и готовы документы, проект «на стопе» из-за личных недосказанностей в начале партнерства.

Поэтому очень важно осознанно выбирать партнеров, убедившись, что вы говорите на одном языке. Имеете единые ценности и ожидания от совместной деятельности.

Если вернуться к статистике, то, по состоянию на 2020 год, в Великобритании выдано 84 платежных лицензий, в Литве – 23 лицензий, третье место за Испанией с 9 лицензиями и на 4-й позиции – Германия и Швеция по 7 PI, а замыкает рейтинг Эстония с 3-мя выданными PI-лицензиями.

Но , все мы понимаем, что выдача лицензий не означает реальное открытие 84 или 23 необанков в той или иной стране. А только единицы из них действительно завоевывают признание потребителей и выходят на окупаемость и прибыль.

Так в чем секрет того, что кто-то сорвал приз зрительских симпатий, а кто-то пошел камнем ко дну?

Скажу открыто, сплоченная команда, продуманная бизнес-стратегия, гибкость, четкое позиционирование своего продукта и правильный выбор рынка – это основополагающие составляющие.

Все члены команды и основатель должны быть на страже времени и готовыми к высокой конкуренции.

Олег Тиньков, Олег Гороховский и Дмитрий Дубилет, Николай Стронский, Себастьян Семятковски, Никлас Адалберт, и многие другие основатели финтех-стартапов – горят и живут своими проектами ежедневно.

Поэтому подумайте семь раз, прежде чем начинать подобное собственное дело. Это огромная ответственность и 100 % отдача не на один год.

Юлия Барабаш, управляющий партнеp SBSB Fintech Lawyers