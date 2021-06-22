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Фонд госимущества запустил сервис автоматической оценки недвижимости

Фонд госимущества запустил сервис автоматической оценки недвижимости

Фонд государственного имущества Украины ввел в эксплуатацию единую базу данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости, сервисом услуги электронного определения оценочной стоимости и автоматического формирования электронных справок об оценочной стоимости объекта недвижимости.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

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Отмечается, что сервис заработает с 29 июня 2021 года.

Для целей расчета дохода плательщика налога – физического лица от продажи недвижимого имущества, а также дохода, полученного плательщиком налога в результате принятия им в наследство или подарок имущества (кроме случаев наследования и/или получения в дар имущества, стоимость которого рассчитывается по нулевой ставке), дохода, полученного по другим договорам, по которым осуществляется переход права собственности на недвижимость, доход по которым подлежит налогообложению в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины, необходимо определить оценочную стоимость объекта недвижимости или рыночную стоимость объекта недвижимости.

Для определения оценочной стоимости объекта недвижимости Единой базой данных отчетов об оценке формируется электронная справка о его оценочной стоимости (е-Справка), которая действует в течение 30 календарных дней со дня ее формирования.

Если лицо не соглашается с результатами автоматического определения оценочной стоимости объекта недвижимости, оно имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности (оценщику) с целью определения рыночной стоимости такого объекта. Субъектом оценочной деятельности (оценщиком) составляется отчет об оценке имущества, который зарегистрируется в Единой базе. Зарегистрированный отчет об оценке имущества действует в течение 6 месяцев с даты оценки.

Доступ к Единой базе осуществляется с помощью личной электронной подписи или средств интегрированной системы электронной идентификации.

Для регистрации отчета об оценке в Единой базе все субъекты оценочной деятельности (СОД) должны зарегистрироваться в Единой базе и зарегистрировать оценщиков, работающих в составе СОД или по трудовому договору.

Для формирования выписки из Единой базы о регистрации справки об оценочной стоимости объекта недвижимости или отчета об оценке все нотариусы должны зарегистрироваться в Единой базе.

По материалам Finance.UA
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