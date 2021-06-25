Создание единой компании позволит запустить новые механизмы финансирования доступной ипотеки — глава ГИУ

Глава Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) Егор Притула уверен, что объединение двух компаний — ГИУ и Укрфинжилья — будет способствовать улучшению обеспечения украинцев доступной ипотекой и в итоге жильем.

Об этом он заявил в интервью порталу «Минфин».

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По словам главы ГИУ, прежде всего внимание объединенного ведомства будет сосредоточено на двух программах:

ипотека под 7% годовых с первым взносом от 15% от стоимости жилья;

финансовый лизинг под 5% без первого взноса.

«Надеемся, со временем проценты будут уменьшаться, а условия программ совершенствоваться таким образом, чтобы ими мог воспользоваться все более широкий круг потенциальных заемщиков», — подчеркнул Притула.

Главным отличием этих финансово-кредитных механизмов глава ГИУ назвал отсутствие обязательного первого взноса и залога при финансовом лизинге. «Для малообеспеченных людей это весомый аргумент. Плюс в таком подходе значительно ниже уровень кредитных рисков. Он позволяет избежать угрозы взыскания жилья сторонними кредиторами», — заметил руководитель ведомства.

Однако у лизинга есть такой минус, как приобретение права собственности только после полного погашения стоимости квартиры и процентов. При ипотеке человек сразу получает право собственности на жилье.

По словам Егора Притулы, финансирование будет осуществляться за счет средств уставного капитала объединенного учреждения Укрфинжилье, оборотного капитала и выпуска в перспективе ипотечных облигаций. В планах также привлечение внешних инвестиций (кредитов) именно на финансирование строительства жилья и передача его на условиях финансового лизинга и ипотечного кредитования.

«Самое главное то, что мы не нацелены проедать средства, мы планируем их зарабатывать. Зарабатывать за счет доступных нам финансовых инструментов, чтобы увеличивать портфель квартир, которые в дальнейшем будем передавать украинцам.

Предусмотренный в настоящее время размер финансового ресурса позволит предоставить около 8 тыс. ипотечных кредитов и передать около 12 тыс. квартир на условиях финансового лизинга. Рассчитываем, что до конца этого года эти цифры составят 1,2 тыс. и 1,6 тыс. соответственно», — подытожил глава ГИУ.