Законопроект об олигархах дает им шанс стать бизнесменами - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что законопроект о деолигархизации дает шанс олигархам стать настоящими бизнесменами.

Об этом глава государства сказал в эфире программы “VIP с Натальей Мосейчук”.

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“Есть такой принцип: сначала выстрел в воздух, затем в тело. Поэтому я считаю, что выстрел в воздух – это законопроект. Я считаю, “в воздух” – это демократия современная. В Украине не может быть полностью такая демократия, как в старой Европе. У нас нет времени, жизни. Я считаю, что “выстрел в воздух” – это шанс: станьте бизнесменами. Выстрел в тело – это референдум”, – сказал Зеленский.

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По его словам, принятие этого законопроекта станет положительным шагом, поскольку даст возможность инвестировать средства в Украину.

“Я считаю, что это им плюс. Они не будут тратить деньги на политику, на политиков, эти деньги они будут тратить на инвестиции. Когда они не олигархи, их инвестиции хочется защищать, потому что их деньги здесь. Если они вернут много денег не в государство, а в инвестиции в государство, не просто в бюджет. Инвестируйте, развивайте бизнес, никто не хочет забирать. Если у вас за границей есть миллиарды, возвращайте”, – призвал Президент.

Справка Finance.ua:

2 июня Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)”.

Предусматривается внесение изменений в ряд законов с целью создания Реестра олигархов, введения декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.