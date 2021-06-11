Деолигархизация: Зеленский пообещал равные правила для всех

Президент Владимир Зеленский, комментируя деолигархизацию, пообещал «равные, прозрачные и единые правила для всей Украины», а также подверг критике предшественников за то, что «ежегодно росло только количество борцов с олигархами и количество самих олигархов».
Об этом он сказал во время выступления на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».
«Сегодняшняя тема — важная, мощная тема деолигархизации. Она не нова для Украины, для нашего общества. Среди старых политиков действительно сложно найти тех, кто не обещал бороться с олигархами для роста экономики Украины, но зато ежегодно росло только количество борцов с олигархами и количество самих олигархов», — сказал президент.
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По его словам, впервые за годы независимости вместо обещаний произошел переход к реальным действиям для преодоления этого замкнутого круга влияния олигархов.
Президент говорит, что суть этого круга весьма проста: олигархи накапливали капитал — очень часто незаконный — часть этого капитала идет на создание, продвижение и дальнейшее содержание политиков разного уровня, чиновников для приумножения того же капитала.
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«И олигархи, и политики, и политики олигархов, есть и такие, рассчитывали, что этот двигатель будет двигаться дальше, но иное мнение у государства и граждан, которые об этом заявили в 2019 году, которые об этом заявляют каждые 5 лет», — добавил Зеленский.
По его словам, сегодня олигархи используют эти состояния против своей же страны, они пытались влиять сразу на все: на принятие решений как в парламенте, так и в отношении назначения министров, руководителей госпредприятий во всех секторах экономики. Они решали, что и кому смотреть по телевидению, по каким тарифам и за что именно платить деньги и многое другое…
«Я недаром называю эти глаголы именно в прошедшем времени, потому что отныне будет иначе. Все, что мы хотим, — понятных, прозрачных, равных и единых правил для всей Украины. Не важно, ты маленький предприниматель, крупный магнат или иностранный инвестор. Равные правила для всех», — сказал Зеленский.
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