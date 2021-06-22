Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)

Компания Microsoft презентовала новую номерную версию своей операционной системы Windows 11.

Об этом сообщается на сайте компании.

Windows 11, в частности, получит новое меню «Пуск» и панель задач, расположенные по центру экрана, редизайн окон с закруглениями, тенями и анимациями, панель с виджетами, обновленный Microsoft Store с поддержкой Android-приложений, интеграцию с Teams и другие изменения.



Фото: Microsoft

«Windows 11 — это удобное пространство для творчества, в котором вы можете реализовать свои замыслы благодаря обновленному интерфейсу. Переделанное меню „Пуск“ и новые способы связи с близкими вам людьми, просмотра новостей, а также взаимодействия с играми и содержимым: Windows 11 — идеальное место для непринужденного самовыражения и творчества», — говорится в сообщении.

Microsoft заявляет, что Windows 11 — «самая защищенная» ОС компании.

Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно, чем раньше благодаря улучшениям работы с фоновыми задачами.

«Сервис Microsoft Teams теперь интегрирован прямо в Windows 11 как для коммерческих пользователей, так и для потребителей. Таким образом, Microsoft отказывается от использования Skype с Windows 10. Microsoft Teams можно найти прямо на панели задач», — пишет The Verge.

Обновление будет бесплатным для владельцев Windows 10, заявил на презентации главный директор по продуктам Microsoft Панос Панай.



Фото: Microsoft

По его словам, новая ОС будет лучше работать на нескольких мониторах и будет запоминать расположение приложений в разных окнах и восстанавливать их при подключении.

Также в браузере Edge появилась опция, позволяющая переключаться между горизонтальным и вертикальным расположением вкладок.

«Windows 11 — это мощность и безопасность Windows 10 с обновленным переделанным интерфейсом. Эта операционная система также поддерживает новые инструменты, звуки и приложения. Мы продумали все. Благодаря этому вы получите новые впечатления от работы на ПК», — добавили в компании.

«Windows 11 еще не готова, но ее выпустят позже в этом году. ПК с предустановленной ОС Windows 11 поступят в продажу позже в этом году», — говорится в сообщении.

Минимальные системные требования Windows 11: