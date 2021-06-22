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Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)

Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)

Компания Microsoft презентовала новую номерную версию своей операционной системы Windows 11.

Об этом сообщается на сайте компании.

Windows 11, в частности, получит новое меню «Пуск» и панель задач, расположенные по центру экрана, редизайн окон с закруглениями, тенями и анимациями, панель с виджетами, обновленный Microsoft Store с поддержкой Android-приложений, интеграцию с Teams и другие изменения.


Фото: Microsoft

«Windows 11 — это удобное пространство для творчества, в котором вы можете реализовать свои замыслы благодаря обновленному интерфейсу. Переделанное меню „Пуск“ и новые способы связи с близкими вам людьми, просмотра новостей, а также взаимодействия с играми и содержимым: Windows 11 — идеальное место для непринужденного самовыражения и творчества», — говорится в сообщении.

Microsoft заявляет, что Windows 11 — «самая защищенная» ОС компании.

Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно, чем раньше благодаря улучшениям работы с фоновыми задачами.

«Сервис Microsoft Teams теперь интегрирован прямо в Windows 11 как для коммерческих пользователей, так и для потребителей. Таким образом, Microsoft отказывается от использования Skype с Windows 10. Microsoft Teams можно найти прямо на панели задач», — пишет The Verge.

Обновление будет бесплатным для владельцев Windows 10, заявил на презентации главный директор по продуктам Microsoft Панос Панай.


Фото: Microsoft

По его словам, новая ОС будет лучше работать на нескольких мониторах и будет запоминать расположение приложений в разных окнах и восстанавливать их при подключении.

Также в браузере Edge появилась опция, позволяющая переключаться между горизонтальным и вертикальным расположением вкладок.

«Windows 11 — это мощность и безопасность Windows 10 с обновленным переделанным интерфейсом. Эта операционная система также поддерживает новые инструменты, звуки и приложения. Мы продумали все. Благодаря этому вы получите новые впечатления от работы на ПК», — добавили в компании.

«Windows 11 еще не готова, но ее выпустят позже в этом году. ПК с предустановленной ОС Windows 11 поступят в продажу позже в этом году», — говорится в сообщении.

Минимальные системные требования Windows 11:

  • Процессор: 64-разрядный, двухъядерный, 1 ГГц.
  • Оперативная память: 4 ГБ.
  • Хранилище: 64 ГБ.
  • Дисплей: 9 дюймов, 1366×768 пикселей.
  • Графика: совместима с DirectX 12, драйверы WDDM 2.x.
  • Безопасность: UEFI, Secure Boot и TPM 2.0.
По материалам Економічна Правда
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