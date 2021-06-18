0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

Лоукостер из Саудовской Аравии запустит еще 2 маршрута во Львов

Лоукостер из Саудовской Аравии запустит еще 2 маршрута во Львов

Лоукостер из Саудовской Аравии Flynas в июле откроет еще два маршрута во Львов и будет выполнять их на одном самолете.

Об этом пишет avianews.

Полеты из аэропортов Джедда и Эль-Касим авиакомпания начнет 7 июля с частотой два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Летать будет до 1 сентября включительно.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также часто пишем об интересных туристических маршрутах, ценах на авиабилеты и особенностях въезда в разные страны. Поэтому подписывайтесь и всегда получайте актуальную информацию!

Авиалайнер Flynas будет вылетать из Джедды, далее садиться в Эль-Касиме. Остановка составит 40 минут без высадки пассажиров. За это время в аэропорту посадят на борт других пассажиров, после чего самолет уже вылетит во Львов.

В обратном направлении маршрут аналогичный. Самолет вылетит из Львова и приземлится в Эль-Касиме. Из него выйдут пассажиры, которые следовали в этот аэропорт, после чего авиалайнер продолжит путь с пассажирами, которым нужно в Джедду.

Стоимость билетов. Билеты на новые рейсы продаются по цене $650 в обе стороны с учетом перевозки только 7 кг ручной клади. Если выбрать тариф с багажом, он будет стоить больше.

Высокая стоимость билетов объясняется тем, что на рынке полетов между Саудовской Аравией и Украиной нет конкуренции. В результате прямые рейсы даже по такой цене оказываются более выгодными как по цене, так и по времени в пути по сравнению с рейсами с пересадками.

При этом путешествия для украинцев в Саудовскую Аравию до сих пор осложнены — необходимо получать визу и проходить 7-дневный карантин по прилету в специальных гостиницах.

В июне Flynas открыл прямые рейсы Киев – Эр-Рияд и анонсировал запуск рейсов из Джедды в Киев и из Эр-Рияда во Львов. С учетом новых направлений общее число прямых маршрутов между Украиной и Саудовской Аравией достигнет пяти.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.