Лоукостер из Саудовской Аравии запустит еще 2 маршрута во Львов

Лоукостер из Саудовской Аравии Flynas в июле откроет еще два маршрута во Львов и будет выполнять их на одном самолете.
Об этом пишет avianews.
Полеты из аэропортов Джедда и Эль-Касим авиакомпания начнет 7 июля с частотой два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Летать будет до 1 сентября включительно.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также часто пишем об интересных туристических маршрутах, ценах на авиабилеты и особенностях въезда в разные страны. Поэтому подписывайтесь и всегда получайте актуальную информацию!
Авиалайнер Flynas будет вылетать из Джедды, далее садиться в Эль-Касиме. Остановка составит 40 минут без высадки пассажиров. За это время в аэропорту посадят на борт других пассажиров, после чего самолет уже вылетит во Львов.
В обратном направлении маршрут аналогичный. Самолет вылетит из Львова и приземлится в Эль-Касиме. Из него выйдут пассажиры, которые следовали в этот аэропорт, после чего авиалайнер продолжит путь с пассажирами, которым нужно в Джедду.
Стоимость билетов. Билеты на новые рейсы продаются по цене $650 в обе стороны с учетом перевозки только 7 кг ручной клади. Если выбрать тариф с багажом, он будет стоить больше.
Высокая стоимость билетов объясняется тем, что на рынке полетов между Саудовской Аравией и Украиной нет конкуренции. В результате прямые рейсы даже по такой цене оказываются более выгодными как по цене, так и по времени в пути по сравнению с рейсами с пересадками.
При этом путешествия для украинцев в Саудовскую Аравию до сих пор осложнены — необходимо получать визу и проходить 7-дневный карантин по прилету в специальных гостиницах.
В июне Flynas открыл прямые рейсы Киев – Эр-Рияд и анонсировал запуск рейсов из Джедды в Киев и из Эр-Рияда во Львов. С учетом новых направлений общее число прямых маршрутов между Украиной и Саудовской Аравией достигнет пяти.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Совет НБУ призвал правление Нацбанка и Кабмин ускорить подготовку законопроектов по регулированию криптовалют7 ч. назад - 222 6
Основатели африканской криптовалютной биржи исчезли с Bitcoin на $ 3,6 млрд6 ч. назад - 1017 5
В Черновцах на 70% подняли тариф на теплоВчера, 20:21 - 678 5
За систематическое получение платы за товары на карту можно получить штраф — ГНС8 ч. назад - 1584 3
В США пенсионерка неожиданно обнаружила на своей карте миллиард долларовВчера, 18:30 - 1759 3
В США пенсионерка неожиданно обнаружила на своей карте миллиард долларовВчера, 18:30 - 1759 3
Украинцы сократили суммы вкладов в банках8 ч. назад - 1717 2
За систематическое получение платы за товары на карту можно получить штраф — ГНС8 ч. назад - 1584 3
В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке3 ч. назад - 1340
Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цены по районам (инфографика)4 ч. назад - 1192
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч3 ч. назад - 51 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)Позавчера, 12:10 - 470
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1187 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1188 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1253