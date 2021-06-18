Небанковские вклады: как надежно разместить депозит под 20% годовых

Депозит — наиболее знакомый и привычный для украинцев способ инвестирования средств. Как правило, в первую очередь люди задумываются о размещении депозита в банках. Это привычное решение, но банковские вклады сегодня не приносят большого дохода.

Еще пару лет назад ставки по банковским вкладам в гривне достигали 20% годовых, но сегодня ситуация резко отличается. На 1 июня 2021 года украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) для гривневых вкладов на 12 месяцев находился на отметке 8,17% годовых. Падение доходности вызвано политикой НБУ по снижению учетной ставки, направленной не удешевление кредитов для экономики.

Альтернатива банкам

Но что же делать вкладчикам, которые хотят и дальше получать высокий фиксированный доход по своим вкладам? Тут в игру вступают кредитные союзы.

Кредитные союзы (КС) — это небанковские кредитные учреждения, которые по своим функциям очень похожи на банки, но при этом в корне от них отличаются. Кредитный союз состоит из своих членов, которые имеют права, схожие с правами акционеров. Учреждения выдают кредиты физлицам и предпринимателям как за счет средств своих членов-пайщиков, так и за счет привлеченных депозитов.

Многие КС не привлекает вкладов и не имеют на это лицензии. Такие К С работают, используя только деньги своих пайщиков.

Другие кредитные союзы имеют лицензию на привлечение депозитов от населения и могут за счет этих средств выдавать кредиты. Такие К С способны масштабировать свою деятельность и часто не ограничиваются работой в рамках одной общины или населенного пункта. В ряде стран из таких КС выросли целые кооперативные банки, объединяющие тысячи людей.

Вообще следует отметить, что КС — не экзотика, а классическое финансовое учреждение, давно и широко распространенное во всем мире. Не будучи так зарегулированными как банки, кредитные союзы имеют возможность обеспечивать своим вкладчикам более высокие ставки доходности по депозитам. При этом они могут реализовывать более гибкую чем банки кредитную и депозитную политику.

Рынок в цифрах

По данным НБУ, по итогам 1 квартала 2021 года в Украине было зарегистрировано 316 кредитных союзов. Большая часть союзов работает в районных центрах и объединяет небольшие общины. 2/3 вкладчиков имеют в КС вклады на суммы до 50 тыс. грн. Имеется также значительна категория вкладов на сумму от 200 до 400 тыс. грн — на них приходиться 20% от общего депозитного портфеля КС.

По данным НБУ, по итогам 1 квартала текущего года членами КС являлись 413,6 тыс. человек.

15,7 тыс. человек являются вкладчиками в КС и располагают депозитами на общую сумму 1,17 млрд. гривен. За 1 квартал 2021 года вкладчики инвестировали в депозиты КС 483,9 млн. гривен.

91,5 тыс. человек имеют непогашенные кредиты от КС. За первый квартал текущего года КС выдали клиентам 550 млн. грн. кредитов. В целом же кредитный портфель КС на 1 апреля составлял более 2 млрд. гривен.

На самом деле многие КС в Украине уже имеют многолетний опыт работы как на кредитном, так и на депозитном рынке. Примером может послужить кредитный союз «ЗаРаЗ», который не так давно стал участником программы Бонус от «Минфина». Это учреждение успешно работает на рынке уже 10 лет и объединяет 1929 участников.

КС платит по депозитам до 18,5% годовых в гривне! Такую ставку доходности просто не найти на банковском рынке. Особенностью его работы является то, что привлеченные от вкладчиков средства КС выдает в кредит под залог столичной недвижимости, тем самым обеспечивая надежность размещения средств. Как поясняют в самом КС, стоимость столичной недвижимости в ипотеке больше чем в 2 раза превышает стоимость вкладов.

«Мы пережили два кризиса благодаря тому, что выдаем кредиты исключительно под залог. Наполняемость кредита составляет не более 55% от стоимости недвижимого имущества что обеспечивает надежность. К тому же, 32% нашего кредитного портфеля покрыта полностью нашими средствами, а не привлеченными депозитами. Сегодня банковский и не банковский рынок диктует понижение процентных ставок по депозитам, но мы держим ставки на высоте», — говорит Глава правления КС «ЗаРаЗ».

Более того, все вклады застрахованы в СК «Киевская Русь» на полную сумму вклада.

КС много внимания уделяют надежности, в том числе и потому, что они не являются участниками системы гарантирования вкладов физических лиц, действующей для банковских вкладчиков. Но и это может вскоре измениться, так как постепенно реализуется реформа небанковского финансового рынка.

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Все клиенты, которые оформят заявку через «Бонус от Минфина«, в честь десятилетия КС «ЗаРаЗ»получат дополнительно 1% годовых к депозиту. Акция действует до конца июня 2021 года

Правила меняются

Государство постепенно меняет правила игры на рынке КС, усиливая его надзор и регулирование. После упразднения Нацкомфинуслуг регулирование рынка КС перешло в компетенцию НБУ, так как последний имеет богатый опыт надзора и регулирования банковского сектора. Наличие мощного регулятора обеспечит большую надежность рынка и своевременный вывод с него недобросовестных или финансово неустойчивых участников.

Более того, 1 июня Верховная Рада приняла за основу проект закона «О кредитных союзах» (№5125). Документ направлен на расширение перечня услуг, предоставляемых кредитными учреждениями, усовершенствование требований к лицензированию и корпоративному управлению в КС, повышение уровня их капитализации и введение риск-ориентированного надзора со стороны НБУ.

По мнению главы комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниила Гетманцева, принятие законопроекта повысит надежность КС и будет способствовать их росту.

Правда, принятый документ не решает главный вопрос — создание на рынке КС системы гарантирования вкладов, аналогичной той, которая работает в банковской системе или вхождение КС в существующий Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В любом случае отметим, что Стратегия развития финансового рынка до 2025 года предусматривает создание системы гарантирования вкладов для КС к 1 января 2023 года.