Как изменились цены на аренду загородных домов, и какие форматы выбирают украинцы

Чаще всего сейчас пытаются найти дома для долгосрочной аренды вблизи Киева и Одессы или непосредственно в этих городах.

Об этом сообщают аналитики портала 3m2.ua.

Самыми популярными направлениями оказались:

Осокорки (Киев) – 774 (поисковых запроса в месяц);

Пуща-Водица (Киевская область) – 757;

Бортничи ( Киев) – 494;

Малиновский район (Одесса) – 484

Совиньон (Одесская область) – 442;

Хотяновка (Киевская область) – 410.

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Какие типы домов ищут украинцы. Сейчас украинцы больше всего ищут загородные таунхаусы (556 поисковых запросов за месяц на платформе), части домов (396) и дачи (394).

Цены. Арендодатели при этом больше предлагают обычные дома. Поселиться в них стоит 8,7 тыс. грн/мес. в среднем. Самые дешевые варианты жилья в Херсонской и Запорожской областях – от 1,5 тыс. грн. Демократичные цены имеют также дома в Черниговской и Полтавской областях – от 2,5 тыс. грн в среднем.

Выгоднее всего снять жилье в Запорожской (2,1 тыс. грн), Кировоградской (2,7 тыс. грн), Винницкой (3 тыс. грн) и Херсонской (4 тыс. грн) областях.

Для поклонников дач тоже есть хорошие новости – найти домик на лето можно по очень выгодной цене, но не в Киевской области.

Средняя цена за аренду дач по Украине – 9,7 тыс. грн.

Низкой стоимостью порадуют следующие регионы:

Запорожская (2 тыс. грн/месяц);

Черкасская (5,5 тыс. грн);

Харьковская (6 тыс. грн).

Цена дач вблизи Одессы достигает уже 27 тыс. грн в месяц в среднем.

Чаще в этом сезоне арендодатели предлагают таунхаусы, чем клубные дома. Средняя цена, например, по Киевской области составляет 30 тыс. грн/месяц.

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Вариант для тех, кто не экономит, – коттеджи, ведь средняя цена на них 34 тыс. грн за месяц. Конечно, есть более бюджетные объекты: лето в них можно провести в таких областях, как Ивано-Франковская (7 тыс. грн) и Львовская (11 тыс. грн).

Самые дорогие коттеджи обычно сдают вблизи городов-миллионников, в среднем за 28 тыс. грн под Одессой и 72 тысячи грн в месяц под Киевом.

Чем заманивают арендаторов? Дома для долгосрочной аренды за городом чаще всего предлагают возле леса (278 предложений за май), сада (121) или озер (42). Многие арендодатели предоставляют еще гараж для авто (119), бассейн (81) и камин для прохладных вечеров (80 предложений).

Для отдыха владельцы загородных усадеб, кроме каминов, с домами предлагают также мангалы (45), сауны (37) и беседки (34 предложения).