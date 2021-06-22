В НБУ ожидают незначительного повышения депозитных ставок

В Национальном банке ожидают незначительного повышения депозитных ставок в банковской системе вслед за повышением уровня инфляции и сохранения учетной ставки на уровне 7,5%.
Об этом во время пресс-брифинга в Национальном банке заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
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«Пока мы не видим, чтобы банки массово повышали ставки по депозитам, но четко заметно, что тренд на снижение ставок уже прекратился. Особенно в корпоративном сегменте и в краткосрочных депозитных сделках», — сказал Сологуб.
По его словам, это привычное явление в условиях инфляционного таргетирования, которое действует в Украине последние пять лет.
«В условиях таргетирования трансмиссия депозитных, и потом кредитных ставок происходит с определенным лагом. Поскольку действуют другие структурные факторы. Сейчас, например, мы имеем значительный профицит ликвидности банков, который снижает стимулы банков реагировать на решения НБУ. В конце концов они отреагируют, и мы ожидаем, что повышение, хоть и небольшое, произойдет. Но все будет зависеть от дальнейшего направления монетарной политики», — считает замглавы НБУ.
Как сообщалось, в мае рост потребительских цен достиг 9,5% в годовом измерении. Поэтому Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 7,5% годовых.
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