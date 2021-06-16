Банки выдали более 3 млрд грн кредитов под портфельные гарантии

По состоянию на 1 июня по государственным гарантиям на портфельной основе 10 банков выдали бизнесу 1570 кредитов на 3 млрд 265 млн грн.
По данным Минфина, обязательства по основному долгу, частично обеспеченному госгарантиями на портфельной основе, составляли 1,538 млрд грн.
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Это составляет около 39% от общего лимита гарантий, предоставленных в прошлом году (3,93 млрд грн).
При этом в мае предоставлено 297 кредитов на сумму 778 млн грн с обязательством по долгу в 372 млн грн.
За первые 4 месяца действия программы государственный ПриватБанк полностью исчерпал лимит гарантий (100%), выдав 936 кредитов на 852 млн грн. Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидирует Киев – 343 млн грн, Львовская – 206 млн грн и Киевская – 191 млн грн области.
Инфографика: Минфин
По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сфере сельского хозяйства (1 077), оптовой и розничной торговли (933) и перерабатывающей промышленности (745).
Инфографика: Минфин
В феврале банки начали заключать первые кредитные договоры и предоставлять кредитование МСП в рамках таких портфелей кредитов.
Целью правительственной программы по предоставлению госгарантий на портфельной основе является поддержка микро-, малого и среднего бизнеса через упрощение доступа к банковскому финансированию.
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