В Харькове разоблачили масштабную схему по конвертации виртуальных активов объемом более 100 млн грн

В Харьковской области разоблачили масштабную схему по конвертации безналичных средств.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как отмечается, правоохранители разоблачили злоумышленника, который при помощи многочисленных пособников организовал на территории г. Харькова и области противоправную разветвленную финансовую схему по предоставлению услуг физическим лицам в сокрытии незаконного происхождения средств и уклонении от уплаты налогов, путем проведения финансовых операций, с использованием наличных, безналичных денежных средств, иностранной валюты и виртуальных активов, размещенных на иностранных криптовалютних биржах.



Фото: ГФС

В течение 2017 – 2020 годов фигуранты противоправной схемы с использованием собственных счетов и платежных карт подконтрольных физических лиц, проконвертировали денежные средства на сумму более 100 млн гривен, по которым фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем.



Фото: ГФС

В ходе проведения санкционированных обысков установлено и изъято более 40 банковских карт, в том числе карты запрещенных на территории Украины электронных денег «Яндекс Деньги», 20 единиц мобильных устройств (телефоны, планшеты), другие документы и сведения, подтверждающие противозаконные операции, а также наличные средства в национальной и иностранной валюте в сумме более 1 млн гривен.

По предварительным данным следствия указанными незаконным действиями нанесены убытки государственному бюджету в сумме около 13 млн гривен.

Продолжаются дальнейшие следственные действия.