0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 138 0

В Харькове разоблачили масштабную схему по конвертации виртуальных активов объемом более 100 млн грн

В Харькове разоблачили масштабную схему по конвертации виртуальных активов объемом более 100 млн грн

В Харьковской области разоблачили масштабную схему по конвертации безналичных средств.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как отмечается, правоохранители разоблачили злоумышленника, который при помощи многочисленных пособников организовал на территории г. Харькова и области противоправную разветвленную финансовую схему по предоставлению услуг физическим лицам в сокрытии незаконного происхождения средств и уклонении от уплаты налогов, путем проведения финансовых операций, с использованием наличных, безналичных денежных средств, иностранной валюты и виртуальных активов, размещенных на иностранных криптовалютних биржах.


Фото: ГФС

В течение 2017 – 2020 годов фигуранты противоправной схемы с использованием собственных счетов и платежных карт подконтрольных физических лиц, проконвертировали денежные средства на сумму более 100 млн гривен, по которым фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем.


Фото: ГФС

В ходе проведения санкционированных обысков установлено и изъято более 40 банковских карт, в том числе карты запрещенных на территории Украины электронных денег «Яндекс Деньги», 20 единиц мобильных устройств (телефоны, планшеты), другие документы и сведения, подтверждающие противозаконные операции, а также наличные средства в национальной и иностранной валюте в сумме более 1 млн гривен.

По предварительным данным следствия указанными незаконным действиями нанесены убытки государственному бюджету в сумме около 13 млн гривен.

Продолжаются дальнейшие следственные действия.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.