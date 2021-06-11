В Харькове разоблачили масштабную схему по конвертации виртуальных активов объемом более 100 млн грн

В Харьковской области разоблачили масштабную схему по конвертации безналичных средств.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Как отмечается, правоохранители разоблачили злоумышленника, который при помощи многочисленных пособников организовал на территории г. Харькова и области противоправную разветвленную финансовую схему по предоставлению услуг физическим лицам в сокрытии незаконного происхождения средств и уклонении от уплаты налогов, путем проведения финансовых операций, с использованием наличных, безналичных денежных средств, иностранной валюты и виртуальных активов, размещенных на иностранных криптовалютних биржах.
Фото: ГФС
В течение 2017 – 2020 годов фигуранты противоправной схемы с использованием собственных счетов и платежных карт подконтрольных физических лиц, проконвертировали денежные средства на сумму более 100 млн гривен, по которым фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем.
Фото: ГФС
В ходе проведения санкционированных обысков установлено и изъято более 40 банковских карт, в том числе карты запрещенных на территории Украины электронных денег «Яндекс Деньги», 20 единиц мобильных устройств (телефоны, планшеты), другие документы и сведения, подтверждающие противозаконные операции, а также наличные средства в национальной и иностранной валюте в сумме более 1 млн гривен.
По предварительным данным следствия указанными незаконным действиями нанесены убытки государственному бюджету в сумме около 13 млн гривен.
Продолжаются дальнейшие следственные действия.
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