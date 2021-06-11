Глава НБУ о ситуации на валютном рынке, ипотеке, и дальнейших планах

Несмотря на то, что происходит оживление экономики, Нацбанк начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер, которые были введены в прошлом году из-за коронакризиса.

Об этом Finance.ua рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко на форуме «Stable Ukraine: Economy against Covid».

О каких инструментах идет речь:

долгосрочное рефинансирование;

процентный своп.

«Мы будем постепенно отходить от этих инструментов, и такое сворачивание не будет иметь негативных влияний на экономику. Зато это будет способствовать возможности НБУ влиять на инфляционные процессы. Будем реагировать таким образом, чтобы минимизировать риски для финансовой системы. Однако мы будем наблюдать за всем и при необходимости готовы принимать решительные меры для поддержания ликвидности банков», — рассказал глава Нацбанка.

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Кирилл Шевченко отметил, что пандемия вызвала существенное усиление турбулентности на валютном рынке. И несмотря на расширение кризисных явлений, НБУ и банковской системе страны в 2020 году удалось обеспечить финансовую стабильность и сохранить доверие граждан.

«Это в нашей истории первый кризис, который не сопровождался оттоком денег граждан из банковской системы. Наоборот, на конец прошлого года вклады населения и бизнеса выросли на 26% и 35% соответственно», — поделился статистикой он.

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Банкам за этот период также удалось накопить хороший запас ликвидности и начать кредитование в третьем квартале 2020 года. Самым динамичным сегментом кредитования было потребительское кредитование, а в нем следует отдельно выделить ипотечные кредиты. Несмотря на пандемию, в 2020 году было выдано на 36% больше ипотечных кредитов, чем в «спокойном» в 2019 году.

«Сейчас мы видим еще больший приток кредитования: в апреле 2021 года банки выдали 997 кредитов на жилье на сумму более 789 млн гривен. Объемы выдачи кредитов выросли на треть. А если сравнить с мартом 2021 года, то почти в десять раз против кризисного апреля 2020 года, когда выдача ипотеки почти остановилась», — рассказал Шевченко.

Что планирует ввести НБУ для дальнейшего кредитования: в ближайшее время глава НБУ обещает озвучить новые подходы к оценке кредитного риска по специализированным видам кредитования — project finance, object finance, финансирование недвижимого имущества. Они будут полностью соответствовать международной практике.

По состоянию на начало года резервы Нацбанка достигли рекордного уровня за последние 8 лет – это более 29 млрд долларов США. По специальной метрике МВФ международные резервы достигли 94% от минимально необходимого уровня.

Инфляция. Что ждет украинцев? В мае 2021 инфляция составила 9,5%, что превышает прогноз регулятора. Поэтому правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 7,5%.

«Мы считаем, что несмотря на то, что траектория инфляции достаточно высока, реагировать на нее пока преждевременно», — подчеркнул Шевченко.

По его словам, для этого есть несколько объяснений:

во-первых, большинство проинфляционных факторов имеют временный характер;