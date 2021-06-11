Антимонопольщики разрешили Тигипко продать свою сеть аптек

Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение днепровской компании Мед-Сервис на приобретение более 50% сети аптек ТАС-Фарма, которая входит в группу TAS Сергея Тигипко.
Об этом говорится на сайте АМКУ.
Всего сеть Мед-Сервис насчитывает 350 аптек в 100 городах. Она входит в десятку крупнейших в Украине. Конечным бенефициаром компании является Олег Токарев.
Сеть ТАС-Фарма насчитывает 114 аптек. Из них 70 аптек расположены в Киеве.
О сделке по продаже аптек ТАС-Фарма днепровской компании стало известно в апреле текущего года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки могла составить $5−6 млн. Также сообщалось, что компания Тигипко также проводила переговоры с группой компаний Эпицентр.
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