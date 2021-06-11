Нафтогаз проиграл суд Кабмину по делу о компенсации 9 млрд грн

Северный апелляционный хозсуд поддержал позицию суда первой инстанции, который отказал НАК «Нафтогаз Украины» по иску к Кабмину о выплате компенсации в размере 9,43 млрд грн.

НАК хотел получить деньги за возложенные на компанию спецобязательства по обеспечению газом бытовых потребителей и производителей тепловой энергии (ПСО). Об этом пишет Finbalance.

В решении суда говорится, что истец не доказал свои расчеты суммы убытка от ПСО.

«Коллегия судей апелляционной инстанции соглашается с выводами местного хозяйственного суда о том, что такие расчеты истца являются теоретическими, не подтвержденными соответствующими документами, которые свидетельствовали бы о конкретном размере прибыли, который мог бы и должен был получить истец, если бы ответчик не совершал противоправные действия», — сказано в тексте постановления по делу №910/11141/19.

При этом суд принял отказ «Нафтогаза» от части исковых требований на 6,05 млрд грн. Ведь компания получила 32,2 млрд грн из бюджета в декабре 2020 года. То есть первоначально НАК требовал выплаты 15,48 млрд грн.

Напомним, Кабмин возложил на «Нафтогаз» обязанность поставлять голубое топливо тепловикам на условиях ПСО в октябре 2018 года. Режим спецобязательств закончился 20 мая 2021 года.