Межбанк: напряжение сохранится

Пятница на валютном рынке снова не даст расслабиться никому: ни банкам, ни клиентам, ни НБУ. И хотя во второй половине дня и сработает традиционный фактор окончания рабочей недели, тем не менее предстоящие трехдневные выходные отразятся на поведении клиентов и их активности. Она в этот раз не особо снизится по сравнению с обычными рабочими днями. По нашим прогнозам, статистика торгов 18 июня на межбанке будет не менее $ 120−145 млн при совершении от 400 до 540 сделок.

Основные причины сохранения напряженности на валютном рынке:

пик бюджетных платежей у клиентов. Всем надо успеть рассчитаться с государством по налогам, и с одной стороны — это добавит предложения валюты на межбанке, а с другой, заставит клиентов спешить при проведении сделок. Спешка всегда приводит к перекосам спроса и предложения на торгах;

взлет котировок долларов последних дней. Рост курса спровоцировал желание у продавцов выставлять максимально высокие ценники и они продолжат эту политику и сегодня. А спекулянты постараются максимально «качнуть» курс в течение сессии;

поведение Нацбанка. В условиях перекосов спроса и предложения, а также раскачки котировок — поведение, тактика регулятора при проведении интервенций и его ценники становятся ключевыми при курсообразовании;

ралли по паре евро/доллар на международных рынках и периодические провалы евро уже ниже порога в 1,19 доллара позволят активно зарабатывать на евровалюте и украинским спекулянтам, и крупным игрокам. И они сегодня будут это делать очень активно.

Все эти факторы в сочетании с предстоящими трехдневными праздниками обеспечат сегодня достаточно напряженную работу всего валютного межбанка как минимум до 14−15 часов, после чего на торгах уже в основном останутся только спекулянты. И это тоже позволит им «погонять» курс в нужную им сторону.

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 18 июня будут в пределах: доллар — коридор 27,13−27,32 грн, евро — коридор 32,10−32,55 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,00−27,35 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: среди банков будет наблюдаться очень широкий разброс котировок по евро с коридором от 32,00 до 32,80 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора 32,35−32,80 грн при спреде до 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,21 / 27,23

евро — 32,46 / 32,49

Курсы валют на Межбанке

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