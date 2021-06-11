Межбанк: напряжение сохранится

Пятница на валютном рынке снова не даст расслабиться никому: ни банкам, ни клиентам, ни НБУ. И хотя во второй половине дня и сработает традиционный фактор окончания рабочей недели, тем не менее предстоящие трехдневные выходные отразятся на поведении клиентов и их активности. Она в этот раз не особо снизится по сравнению с обычными рабочими днями. По нашим прогнозам, статистика торгов 18 июня на межбанке будет не менее $ 120−145 млн при совершении от 400 до 540 сделок.
Основные причины сохранения напряженности на валютном рынке:
Все эти факторы в сочетании с предстоящими трехдневными праздниками обеспечат сегодня достаточно напряженную работу всего валютного межбанка как минимум до 14−15 часов, после чего на торгах уже в основном останутся только спекулянты. И это тоже позволит им «погонять» курс в нужную им сторону.
Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 18 июня будут в пределах: доллар — коридор 27,13−27,32 грн, евро — коридор 32,10−32,55 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,21 / 27,23
евро — 32,46 / 32,49
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