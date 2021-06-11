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В Мининфраструктуры похвастались спросом на евробонды «Большой стройки»

В Мининфраструктуры похвастались спросом на евробонды «Большой стройки»

Евробонды «Укравтодора» серии «Большая стройка» были полностью распроданы на Лондонской бирже в первый же день торгов. Общая сумма эмиссии ценных бумаг впервые вышедшего на глобальный финансовый рынок агентства составила $ 700 млн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

По его словам, заявок на них поступило на $ 2,4 млрд — спрос более чем втрое превысил предложение.

«Благодаря этой транзакции для обновления дорожной инфраструктуры размещено 700 млн долларов США под 6,25% на 7 лет», — отметил Кубраков.

Бонды выпущены под государственные гарантии.

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Ставку в 6,25% Кубраков назвал исторически низкой на фоне предыдущих размещений украинских еврооблигаций в долларах США под госгарантии.

А спрос на еврооблигации, по его мнению, свидетельствует об интересе к Украине на финансовом рынке и доверие к ней и масштабных инфраструктурных проектов, которые реализуются в ней.

По материалам РБК-Украина
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