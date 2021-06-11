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В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире

В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире

В Ботсване показали алмаз, предварительно считающийся третьим крупнейшим в мире среди когда-либо найденных. Камень в 1098 карат лишь немного уступает в размерах второму по величине алмазу в мире — Леседи ла Рона, весом в 1111 карат, тоже найденному в Ботсване в 2015 году.

Об этом сообщает Live Science

Уникальную находку две недели назад сделала компания Debswana, совместное предприятие правительства Ботсваны и мирового алмазного гиганта De Beers.

«Это самый большой алмаз, который Debswana находила за всю историю своей более чем 50-летней работы, — сказал исполняющий обязанности управляющего директора компании Линетт Армстронг. — По нашим предварительным оценкам, это может быть третий по величине камень ювелирного качества».


Фото: Monirul Bhuiyan

16 июня камень был продемонстрирован президенту Ботсваны Мокветси Масиси, а имени еще не получил. Более того, эксперты еще не обнародовали потенциальную стоимость драгоценности. Однако, как пишет издание, в 2017 году второй по величине алмаз Леседи ла Рона был продан за $ 53 млн.

Самым крупным из когда-либо найденных алмазов считается Куллинан весом в 3106 карат, найденный в Южной Африке в 1905 году. Сейчас существует девять частей этого камня.

По материалам Фокус
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