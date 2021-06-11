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Пассажиры Укрзализныци теперь могут рассчитываться за билеты с помощью онлайн-оплаты от Таскомбанк

С 16 июня при оформлении билетов на сайте https://booking.uz.gov.ua/ пассажиры могут выбрать удобный и безопасный способ оплаты от Таскомбанка.

Таскомбанк, входит в тройку крупнейших игроков рынка e-commerce и активно участвует в программах инноваций платежных систем, помогая развивать культуру бесконтактных платежей в стране.

«Понятная, быстрая и безопасная оплата, особенно ценна в наше время», – отметил заместитель председателя правления Даниленко В.Н.

Среди преимуществ для пользователей сайта Укрзализныци есть возможность покупать билеты через Интернет, удобное и понятное пользования сервисом, актуальная информация о наличии мест и стоимости проезда.

Справка:

  • АО «Таскомбанк» – основан в 1989 году, на сегодняшний день входит в ТОП-20 банков по размеру активов, признан системно важным банком Национальным банком Украины. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу и частным лицам. Входит в Группу «ТАС», которая является одной из крупнейших инвестиционно-финансовых групп страны. Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011.
  • Акционерное общество «Украинская железная дорога» – национальный перевозчик грузов и пассажиров. Целью деятельности общества является удовлетворение потребностей в безопасных и качественных железнодорожных перевозках, обеспечения эффективного функционирования и развития железнодорожного транспорта, создание условий для повышения конкурентоспособности отрасли.
  • Свою хозяйственную деятельность АО «Укрзализныця» начало 1 декабря 2015. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, а также подведомственных предприятий и учреждений, имели статус отдельных юридических лиц.
  • В настоящее время компания обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.
По материалам Таскомбанк
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