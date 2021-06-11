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Рада поддержала законопроект, необходимый для того, чтобы «требовать деньги от Газпрома»

Рада поддержала законопроект, необходимый для того, чтобы «требовать деньги от Газпрома»

Верховная Рада Украины на заседании в четверг приняла за основу проект закона № 5267 о создании условий для выполнения соглашений об урегулировании спора (мировых соглашений), заключенных между иностранным субъектом и государством Украина.

Решение поддержало 308 нардепов.

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Народный депутат, председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, предлагая поднять этот законопроект на повестке дня, отметил, что документ «нам крайне необходим для того, чтобы мы могли забрать и требовать деньги от Газпрома по компенсациям перед НАК „Нафтогаз“».

Согласно пояснительной записке, проектом закона, путем внесения изменения в часть первую статьи 39 Закона «Об исполнительном производстве», предлагается предусмотреть, что исполнительное производство подлежит окончанию, если в соответствии с условиями соглашения об урегулировании спора (мирового соглашения), заключенного между иностранным субъектом и государством Украина на любой стадии урегулирования спора или рассмотрения дела, включая стадию признания и исполнения решения, исполнительный документ не подлежит исполнению, или возложенные исполнительным документом на должника обязательства подлежат прекращению.

Кроме того, в таких случаях проектом закона предусматривается и невзыскание исполнительного сбора.

По материалам УНН
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