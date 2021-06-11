НБУ постепенно будет сворачивать антикризисные монетарные меры

Национальный банк Украины начинает постепенно сворачивать экстренные меры по поддержке банков, введенные в ответ на коронакризис. Речь идет, в частности, о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается, эти механизмы оказали дополнительную поддержку банковской системе и кредитованию во время тяжелейшего периода кризиса и на начальном этапе экономического восстановления. Однако они теряют актуальность в условиях возврата экономики к устойчивому росту и стабилизации функционирования финансовых рынков.

Читайте также: Национальный банк принял решение об учетной ставке

По оценкам НБУ, банковская система Украины находится в высоколиквидном состоянии и может уже возвращаться к основам, действовавшим до коронакризиса. В то же время с целью минимизации рисков для финансовой системы и экономики, а также для более тщательного анализа функционирования банков в предыдущих и нынешних условиях, процесс сворачивания антикризисных мер будет постепенным.

Что изменится:

с 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократятся с 5 до 3 лет;

будут ограничены объемы аукционов: с июля — до 5 млрд грн, с августа — до 4 млрд грн, с сентября — до 3 млрд грн. Вместе с тем периодичность аукционов своп процентной ставки с 1 июля уменьшится с двух до одного раза в месяц, а предельная срочность — с 5 до 3 лет;

операционный дизайн монетарной политики. Так, с 1 июля срочность депозитных сертификатов вернется к докризисному показателю — с 7 до 14 дней. Это даст стимулы для развития межбанковского кредитного рынка;

при отсутствии существенных шоков на финансовых рынках применение долгосрочного рефинансирования и процентного свопа будет прекращено с 1 октября 2021 года;

дополнительно в сентябре будет рассматриваться целесообразность снижения срочности по регулярным кредитам рефинансирования.

В то же время Национальный банк в дальнейшем внимательно будет наблюдать за ходом пандемии и экономической ситуацией и при необходимости возобновит использование антикризисных мер поддержки банков.

Реклама

«Банковская система прошла коронакризис на отлично. Неконвенционные меры выполнили свою роль в период кризиса, в то же время при нынешних экономических условиях насущной потребности в их дальнейшем использовании уже нет. Сейчас взвешенное и своевременное сворачивание антикризисных инструментов не окажет негативного влияния на банки и экономику. Зато это будет способствовать повышению способности Национального банка влиять на инфляционные процессы», — отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

«Наши антикризисные инструменты позволили банкам не только уверенно пройти кризис, но и инвестировать в долгосрочные проекты в сложные времена. Однако их постоянное использование Национальным банком снижает мотивацию банков к работе с вкладчиками и негативно влияет на рыночные механизмы. Мы стремимся к дальнейшему развитию межбанковского кредитования и свопов», — подчеркнул заместитель Главы Национального банка Юрий Гелетий.

Обо всех банковских новациях мы также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr, Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.