НБУ постепенно будет сворачивать антикризисные монетарные меры

Национальный банк Украины начинает постепенно сворачивать экстренные меры по поддержке банков, введенные в ответ на коронакризис. Речь идет, в частности, о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Как отмечается, эти механизмы оказали дополнительную поддержку банковской системе и кредитованию во время тяжелейшего периода кризиса и на начальном этапе экономического восстановления. Однако они теряют актуальность в условиях возврата экономики к устойчивому росту и стабилизации функционирования финансовых рынков.
Читайте также: Национальный банк принял решение об учетной ставке
По оценкам НБУ, банковская система Украины находится в высоколиквидном состоянии и может уже возвращаться к основам, действовавшим до коронакризиса. В то же время с целью минимизации рисков для финансовой системы и экономики, а также для более тщательного анализа функционирования банков в предыдущих и нынешних условиях, процесс сворачивания антикризисных мер будет постепенным.
Что изменится:
В то же время Национальный банк в дальнейшем внимательно будет наблюдать за ходом пандемии и экономической ситуацией и при необходимости возобновит использование антикризисных мер поддержки банков.
«Банковская система прошла коронакризис на отлично. Неконвенционные меры выполнили свою роль в период кризиса, в то же время при нынешних экономических условиях насущной потребности в их дальнейшем использовании уже нет. Сейчас взвешенное и своевременное сворачивание антикризисных инструментов не окажет негативного влияния на банки и экономику. Зато это будет способствовать повышению способности Национального банка влиять на инфляционные процессы», — отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко.
«Наши антикризисные инструменты позволили банкам не только уверенно пройти кризис, но и инвестировать в долгосрочные проекты в сложные времена. Однако их постоянное использование Национальным банком снижает мотивацию банков к работе с вкладчиками и негативно влияет на рыночные механизмы. Мы стремимся к дальнейшему развитию межбанковского кредитования и свопов», — подчеркнул заместитель Главы Национального банка Юрий Гелетий.
Обо всех банковских новациях мы также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr, Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6187 14
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1488 11
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2174 8
Витренко дал прогноз на случай остановки транзита российского газаВчера, 10:15 - 1431 8
В Мининфраструктуры похвастались спросом на евробонды «Большой стройки»Вчера, 11:36 - 201 6
В Минсоцполитики назвали сроки автоматического переназначения субсидийВчера, 10:00 - 11423
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6187 14
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2174 8
Новость для заробитчан: Польша планирует повышение минимальной зарплатыВчера, 14:01 - 1590
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1488 11
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреВчера, 12:10 - 219
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 800 8
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 902
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1216
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 661