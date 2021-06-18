Американский стартап выпустит шлем для считывания мыслей за $50 тыс.

Калифорнийский стартап Kernel готовится к началу поставок специального шлема, способного анализировать активность нейронов мозга. Иными словами, речь идет об устройстве, способном в некотором роде читать мысли пользователя. Стоимость гаджета составит $50 тыс., сообщает Bloomberg.

Технология, стоящая в основе разработки компании Kernel, существует уже относительно давно. Однако к настоящему моменту она была представлена только в устройствах с комплектом сопутствующего оборудования, которое могло занимать площадь целой комнаты и при этом стоить миллионы долларов. Американская компания хочет сделать эту технологию более доступной для простых пользователей. Кроме того, научным командам разработчик готов предоставлять свой гаджет для исследований на безвозмездной основе.

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Футуристический шлем для анализа мозговой активности получил название Flow. Он, как уверяет Kernel, «способный считывать показатели активности нейронов в реальном времени и с высокой точностью определять закономерности мозговой активности», используя лазеры. Все, что требуется от пользователя – надеть шлем на голову и подключить устройство по кабелю USB Type-C к компьютеру.

Kernel также разработала другой шлем под названием Flux. Он способен считывать скорость движения срабатывания нейронов в реальном времени» и предоставлять информацию о «сложной мозговой активности, что лежит в основе таких нейробиологических функций, как возбуждение, эмоции, внимание, память и обучение», указано на сайте компании. По данным Bloomberg, пока не ясно, какой именно из двух шлемов поступит в продажу по цене в $50 тыс., а также сколько будет стоить второй.

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Исследователи могут использовать информацию, которая собирается шлемами компании Kernel, для изучения процессов старения мозга, различных психологических расстройств, инсультов или даже, как пишет Bloomberg, активности мозга в момент «психоделических приключений».