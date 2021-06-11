Кому грозит автоматический арест счетов — разъяснение эксперта

Министерство юстиции изменило процедуру автоматического ареста счетов должников. С июля 2021 года такой арест грозит всем, у кого есть задолженность по кредитам или процентам по ним, уплате алиментов и штрафов за нарушение правил дорожного движения и т. д.

Об этом рассказал частный исполнитель Денис Боднар в комментарии 24 каналу.

Если украинский должник отказывается выполнять решение суда, за дело берутся исполнители. Правда, довести его до логического завершения удается не всегда. К примеру, чтобы наложить арест на банковские счета, их еще нужно найти, а для этого исполнитель рассылает запросы во все 73 отечественных банка.

«Банки такой информацией о своих клиентах не спешат делиться, часто присылают отписки, где пишут, что счет есть, но средств на нем недостаточно. И это при том, что они должны сообщать информацию о номерах счетов и остатках средств на них», — отмечает Денис Боднар.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, Министерство юстиции издало соответствующий приказ. Теперь у исполнителей появилась возможность автоматически арестовывать средства на счетах всех должников, которые попали в соответствующий реестр, используя автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП).

Как объясняет эксперт, с помощью АСИП создается и рассылается запрос о наличии счетов должника и средств на них. После получения такого требования банки должны в течение часа прислать исполнителю информацию. Получив ее, исполнитель, с помощью АСИП, направляет в банки, где есть счета должника, постановление об аресте средств.

В свою очередь банк накладывает арест на эти деньги и уведомляет об этом исполнителя, который направляет банкам требование о списании средств со счетов должника и реквизиты государственного или частного исполнителя, куда их нужно перевести. С этих счетов средства пересылают взыскателю.

Он также добавил, что государственные и частные исполнители могут арестовать деньги на счете должника и без решения Фемиды. К примеру, это может быть задолженность по уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В Минюсте убеждены, что благодаря этому новшеству жизнь облегчится не только для кредиторов, но и должников. А все потому, что до введения в действие приказа, исполнитель имел право наложить арест на все имеющиеся на счету должника средства. Даже, если их было значительно больше, чем нужно для покрытия долга. Отныне будут арестовывать только сумму долга.

Правда, часто случаются ситуации, когда на счету не хватает средств для покрытия долга. Денис Боднар напоминает, что в таком случае могут взыскивать, в том числе, и имущество должника. Окончательное решение об очередности взыскания средств и другого имущества должника определяется исполнителем.

Справка Finance.ua:

Автоматизированная система исполнительного производства должна заработать до начала июля текущего года.

К системе уже присоединились такие крупные банки как ПриватБанк, Таскомбанк, Универсал банк (в частности monobank), банк Восток, ПроКредит банк и другие.

Еще 44 банка тестируют систему. Так что вскоре присоединятся к ней. А 11 ведут переговоры о подключении к тестированию.

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