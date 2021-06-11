Ощадбанк готовят к приватизации. Часть акций может получить ЕБРР

Государственный Ощадбанк, Министерство финансов и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовятся к подписанию мандатного листа. Документ касается предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Ощадбанка.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Как отмечается в сообщении, об этом шла речь во время встречи руководства Министерства финансов Украины и руководства ЕБРР.
Основными темами для обсуждения были реформирование государственных банков Украины, реформа корпоративного управления, приватизация Ощадбанка, обновление подхода к отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков.
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Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что сегодня была подана в Кабмин обновленная Стратегия развития Ощадбанка на 2021−2024 годы.
«Первоочередным приоритетом стратегии является преодоление кризиса. Банк будет фокусироваться на сохранении своего бизнеса и поддержке финансовой способности», — сказал Марченко.
Также в ближайшие дни ожидается принятие зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта, направленного на вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, что обеспечит выполнение одного из важных условий продолжения сотрудничества с ЕБРР, отметили в пресс-службе.
Напомним, в апреле Кабинет Министров одобрил законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В случае банкротства банка государство больше не будет гарантировать вклады.
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