Рада разблокировала подписание закона о портале сообщений о коррупции

Верховная Рада разблокировала подписание закона № 3450 о портале сообщений о коррупции с предложениями президента Владимира Зеленского.

Народные депутаты не поддержали проект постановления № 3450-П «Об отмене решения ВРУ от 01.06.2021 о принятии в целом с учетом предложений президента проект закона «О внесении изменений в ЗУ «О предотвращении коррупции» об упорядочении отдельных вопросов защиты обличителей».

Теперь законопроект сможет подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и передать его на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

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В законе предусмотрели ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.

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Требование к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения, отменили. Из закона убрали конструкцию, что обличитель должен сообщать «точно известные факты».

Кроме того, отказались от нормы, что вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания убытков в доход государства, поскольку УПК предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.

Напомним, в начале июня Рада одобрила закон с предложениями Зеленского.

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