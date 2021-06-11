Рада разблокировала подписание закона о портале сообщений о коррупции

Верховная Рада разблокировала подписание закона № 3450 о портале сообщений о коррупции с предложениями президента Владимира Зеленского.
Народные депутаты не поддержали проект постановления № 3450-П «Об отмене решения ВРУ от
Теперь законопроект сможет подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и передать его на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
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В законе предусмотрели ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.
Требование к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения, отменили. Из закона убрали конструкцию, что обличитель должен сообщать «точно известные факты».
Кроме того, отказались от нормы, что вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания убытков в доход государства, поскольку УПК предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.
Напомним, в начале июня Рада одобрила закон с предложениями Зеленского.
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