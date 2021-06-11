Гостиничный комплекс в Черкасской области выставлен на аукцион за 2,9 млн грн

Аукцион по продаже гостиничного комплекса, расположенного в Черкасской области (Деньговский сельский совет), состоится 29 июня на платформе СЕТАМ.

Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Отель продается за 2,9 млн грн.

Общая площадь комплекса составляет 359,42 кв. м. Помещение имеет два этажа, а также содержит бильярд, комнату отдыха, гардероб. К дому подведено центральное электроснабжение и водоснабжение.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 29 июня.

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже здания отельно-офисного и торгово-офисного комплекса, расположенного в Киеве на Подоле, состоится 29 июня 2021 года на платформе СЕТАМ.

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