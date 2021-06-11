Укрпочта расширяет сеть собственных терминалов

Укрпочта укомплектует все компьютеризированные отделения дополнительными 2,5 тыс. POS-терминалов.
Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе компании.
Первая партия объемом 1000 терминалов VeriFone EVO 520 уже установлена. Еще полторы тысячи POS-терминалов планируют установить в июле 2021 года. Следовательно, Укрпочта стала 5-м в Украине провайдером услуг по приему платежных карт по количеству POS-терминалов, имея в своем распоряжении 7,5 тысяч терминалов.
Где их установят? POS-терминалы будут устанавливать как в городских, так и в сельских отделениях почтовой связи.
Что это даст. Установка собственных терминалов позволит нам оптимизировать работу отделений: сократить время обслуживания клиентов и предоставлять финансовые услуги в небольших населенных пунктах, где в отделениях раньше не было терминалов.
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В компании отмечают, что потребность в увеличении количества терминалов обусловлена повышением спроса именно на безналичный расчет. Так, количество расчетов картой за месяц уже достигло 1 млн операций, из которых более 90% – расчеты платежной картой. Прирост объема операций с начала года составил 29%.
Функционал. Кроме безналичных оплат, в отделениях, оборудованных POS-терминалами, можно также снять наличные без комиссии – от 50 до 15 тыс грн за одну операцию – или пополнить платежную карту любого банка Украины через терминал Укрпочты.
Особенно это актуально в местности, где банки закрыли свои отделения и убрали банкоматы.
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