0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Укрпочта расширяет сеть собственных терминалов

Укрпочта расширяет сеть собственных терминалов

Укрпочта укомплектует все компьютеризированные отделения дополнительными 2,5 тыс. POS-терминалов.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе компании.

Первая партия объемом 1000 терминалов VeriFone EVO 520 уже установлена. Еще полторы тысячи POS-терминалов планируют установить в июле 2021 года. Следовательно, Укрпочта стала 5-м в Украине провайдером услуг по приему платежных карт по количеству POS-терминалов, имея в своем распоряжении 7,5 тысяч терминалов.

Где их установят? POS-терминалы будут устанавливать как в городских, так и в сельских отделениях почтовой связи.

Что это даст. Установка собственных терминалов позволит нам оптимизировать работу отделений: сократить время обслуживания клиентов и предоставлять финансовые услуги в небольших населенных пунктах, где в отделениях раньше не было терминалов.

Кстати, об изменениях в мире финансов и технологий мы оперативно сообщаем в телеграм-канале Finance.ua. Подписывайтесь! 🤫

В компании отмечают, что потребность в увеличении количества терминалов обусловлена повышением спроса именно на безналичный расчет. Так, количество расчетов картой за месяц уже достигло 1 млн операций, из которых более 90% – расчеты платежной картой. Прирост объема операций с начала года составил 29%.

Функционал. Кроме безналичных оплат, в отделениях, оборудованных POS-терминалами, можно также снять наличные без комиссии – от 50 до 15 тыс грн за одну операцию – или пополнить платежную карту любого банка Украины через терминал Укрпочты.

Особенно это актуально в местности, где банки закрыли свои отделения и убрали банкоматы.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.