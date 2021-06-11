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В Google Фото появилась защищенная папка

В Google Фото появилась защищенная папка

На Google I/O 2021 анонсировали несколько новых функций для Google Фото, в частности функцию защищенных папок.

Такая папка позволяет пользователям приложения скрывать свои фотографии или видео от посторонних глаз, защищая их паролем или отпечатком пальца.

И хотя Google не предоставил точные даты для развертывания функции, она уже начала появляться для некоторых пользователей Google Pixel.

Функция защищенной папки входит в состав обновления Pixel Feature Drop, выпуск которого начался на прошлой неделе. После загрузки последнего обновления вы можете найти новую функцию в разделе «Библиотека» –> «Утилиты»> «Защищенная папка». После настройки вы можете добавлять имеющиеся фотографии или видео из своей библиотеки.

Фотографии или видео, хранящиеся в заблокированной папке, не показываются в сетке фотографий, поиска, альбомах и воспоминаниях – они также не будут доступны для сторонних приложений. Одним из недостатков ее использования является невозможность создания резервных копий в облако. Если ваши фото/видео уже были скопированы, Google удалит их из облака, и они будут существовать только в этой папке.

Пользователи Pixel могут настроить Google Camera для автоматического сохранения новых фотографий или видео в заблокированной папке. Для этого откройте приложение Google Camera, нажмите значок галереи в правом верхнем углу и выберите «заблокированная папка» из списка. Это гарантирует, что все последующие фотографии или видео будут автоматически сохраняться в заблокированной папке.

Функция уже распространяется на смартфоны серий Pixel 3, Pixel 4 и Pixel 5 с июньским обновлением. И хотя она пока остается эксклюзивной для Pixel, Google заявляет, что она также появится на других устройствах Android в конце этого года.

По материалам Pingvin Pro
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