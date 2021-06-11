Киберполицейские разоблачили жителей Кривого Рога на взломе базы данных клиентов банка

Злоумышленники вмешались во внутреннюю систему одного из украинских банков и завладели базой с конфиденциальными данными более 100 тысяч клиентов. За содеянное фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы.
Об этом сказано в сообщении киберполиции.
Как отмечается, двое местных жителей 19-22 лет нашли уязвимость во внутренней системе банковского учреждения. Таким образом, юноши несанкционированно получили доступ к базе с персональными данными более 100 тысяч клиентов банка. В частности, там содержались фотографии граждан с паспортами, их анкеты, где указывались сведения о месте работы, адрес проживания и тому подобное, а также данные о банковских счетах.
Фото: cyberpolice.gov.ua
За нераспространение похищенной базы данных фигуранты требовали от банка «выкуп» в размере 100 тысяч гривен.
В домах злоумышленников правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, на которой хранились похищенные сведения, а также мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Изъятое направлено на проведение экспертиз.
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