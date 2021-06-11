0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Киберполицейские разоблачили жителей Кривого Рога на взломе базы данных клиентов банка

Киберполицейские разоблачили жителей Кривого Рога на взломе базы данных клиентов банка

Злоумышленники вмешались во внутреннюю систему одного из украинских банков и завладели базой с конфиденциальными данными более 100 тысяч клиентов. За содеянное фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы.

Об этом сказано в сообщении киберполиции.

Как отмечается, двое местных жителей 19-22 лет нашли уязвимость во внутренней системе банковского учреждения. Таким образом, юноши несанкционированно получили доступ к базе с персональными данными более 100 тысяч клиентов банка. В частности, там содержались фотографии граждан с паспортами, их анкеты, где указывались сведения о месте работы, адрес проживания и тому подобное, а также данные о банковских счетах.


Фото: cyberpolice.gov.ua

За нераспространение похищенной базы данных фигуранты требовали от банка «выкуп» в размере 100 тысяч гривен.

В домах злоумышленников правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, на которой хранились похищенные сведения, а также мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Изъятое направлено на проведение экспертиз.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.