По делу АЗС Glusco арестованы корпоративные права 28 компаний – ГФС

Суд наложил арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся АЗС Glusco на сумму более 700 млн грн — они уклонялись от налогов и хотели передать права другим лицам для избежания ответственности.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Так, во время обысков на АЗС в марте фискалы со Службой безопасности Украины разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через сеть связанных с Виктором Медведчуком АЗС Glusco.

Должностные лица нескольких компаний ввозили на таможенную территорию Украины, в частности с территории РФ, нефтепродукты морскими судами и скрывали реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

«В ходе досудебного расследования установлено, что при оформлении импортированного топлива в таможенных декларациях отражались заниженные весовые и качественные показатели топлива (Евро 4). В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и дальнейшей беспрепятственной реализации», — заявили в ГФС.

«Во время досудебного расследования установлена взаимосвязь 28 СХД в части общих учредителей (бенефициарных) собственников, что указывает на подконтрольность одним и тем же лицам», — добавили в службе.

Впоследствии выяснилось, что бенефициарные владельцы и служебные лица этих 28 предприятий хотели передать корпоративные права другим лицам, чтобы избежать ответственности и сделать невозможным взыскание убытков по материалам уголовного производства.

Следовательно, на основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн гривен.

Следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах продолжаются.

Напомним, с апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок.

Служба безопасности Украины заявляла о разоблачении масштабного мошенничества по «теневой» реализации некачественных нефтепродуктов, проводятся массовые обыски. Выяснилось, что речь идет об объектах сети станций горючего Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком.