Украина не использовала более $7 млрд инвестиций - Любченко

Украина не использовала более $ 7 млрд инвестиций на различные проекты от Всемирного банка, ЕБРР и других международных инвесторов.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко на Всеукраинском форуме «Украина-30. Экономика без олигархов».

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«Мы не использовали более $ 7 млрд инвестиционных ресурсов на социально-экологические проекты от Всемирного банка, ЕБРР по состоянию на 1 мая. И это в стране, где все говорят, что нет инвестиций», — отметил он.

Любченко отметил, что это происходит из-за недостаточности квалифицированных менеджеров.

В 2020 году Украина привлекла около 420 млрд грн капитальных инвестиций, что на 28,2% меньше, чем в 2019 году.

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