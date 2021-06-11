Украинские фрилансеры увеличили доход от иностранных клиентов на 55% (инфографика)

За 2 года украинских фрилансеров, работающих с иностранными клиентами, стало больше на треть.
Об этом свидетельствуют данные международной платежной платформы Payoneer.
“Если сравнивать 1 кварталы 2019 и 2021 годов, то средний доход фрилансера вырос на 18%. Больше всего в среднем зарабатывают днепровские фрилансеры, киевляне – только на 4 месте. В то же время более половины от всех общих зачислений фрилансерам концентрируется в крупнейших 5 городах Украины», – сказано в сообщении.
По данным компании, в период с 1 квартала 2019 года по 1 квартал 2021 года количество украинских фрилансеров, которые работают с иностранными клиентами, увеличилось на 31%. Общие зачисления украинцам за этот период выросли на 55%.
Инфографика: Payoneer
«Мы видим, что более половины общих зачислений фрилансерам, а именно 54%, концентрируется в 5 крупнейших городах Украины. Почти четверть выплат (23%) приходится на столицу, 13% — на Харьков, по 7% — на Львов и Днепр, 5% — на Одессу. В то же время отдаленный фриланс может положительно влиять на занятость населения в регионах, побуждая людей присоединяться к уже имеющимся бизнесам или начинать собственные дела. Это может стать для украинцев достойной альтернативой переезда в большие города или за границу», — отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.
Средний доход украинских фрилансеров:
Иначе составляется рейтинг крупных городов, если сравнить приросты в доходах фрилансеров:
Инфографика: Payoneer
В то же время стало больше и самих фрилансеров, работающих с иностранными клиентами. Значительно возросло их количество в Харькове и Днепре — в 1,5 раза, если сравнивать 1 кварталы 2019 и 2021 годов. На треть, или на 35% больше сегодня фрилансеров в Одессе, на 23% — в Киеве и на 12% — во Львове.
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