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Украинские фрилансеры увеличили доход от иностранных клиентов на 55% (инфографика)

Украинские фрилансеры увеличили доход от иностранных клиентов на 55% (инфографика)

За 2 года украинских фрилансеров, работающих с иностранными клиентами, стало больше на треть.

Об этом свидетельствуют данные международной платежной платформы Payoneer.

“Если сравнивать 1 кварталы 2019 и 2021 годов, то средний доход фрилансера вырос на 18%. Больше всего в среднем зарабатывают днепровские фрилансеры, киевляне – только на 4 месте. В то же время более половины от всех общих зачислений фрилансерам концентрируется в крупнейших 5 городах Украины», – сказано в сообщении.

По данным компании, в период с 1 квартала 2019 года по 1 квартал 2021 года количество украинских фрилансеров, которые работают с иностранными клиентами, увеличилось на 31%. Общие зачисления украинцам за этот период выросли на 55%.


Инфографика: Payoneer

«Мы видим, что более половины общих зачислений фрилансерам, а именно 54%, концентрируется в 5 крупнейших городах Украины. Почти четверть выплат (23%) приходится на столицу, 13% — на Харьков, по 7% — на Львов и Днепр, 5% — на Одессу. В то же время отдаленный фриланс может положительно влиять на занятость населения в регионах, побуждая людей присоединяться к уже имеющимся бизнесам или начинать собственные дела. Это может стать для украинцев достойной альтернативой переезда в большие города или за границу», — отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.

Средний доход украинских фрилансеров:

  • самый высокий средний доход у фрилансеров из Днепра – он оказался на 7% больше, чем у специалистов из Харькова;
  • разрыв между харьковчанами и львовянами незначительный – первые зарабатывают всего на 3% больше;
  • если же сравнивать Львов с Киевом, который на четвертой строчке, то средний доход столичных фрилансеров за январь-март 2021 был на 15% ниже;
  • почти одинаково с киевлянами зарабатывают одесситы — разница в среднем доходе фрилансеров составила лишь 2%.

Иначе составляется рейтинг крупных городов, если сравнить приросты в доходах фрилансеров:

  • наиболее значительно за 2 года вырос средний доход львовского фрилансера: за январь-март 2021 он заработал на 33% больше, чем за аналогичный период 2019 года;
  • средний доход днепровского фрилансера за тот же период повысился почти на четверть (+24%), одесского — на 20%, харьковского и киевского — на 6% и 5% соответственно.


Инфографика: Payoneer

В то же время стало больше и самих фрилансеров, работающих с иностранными клиентами. Значительно возросло их количество в Харькове и Днепре — в 1,5 раза, если сравнивать 1 кварталы 2019 и 2021 годов. На треть, или на 35% больше сегодня фрилансеров в Одессе, на 23% — в Киеве и на 12% — во Львове.

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По материалам Finance.UA
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