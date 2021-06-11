Редкую золотую монету США продали за рекордные $19 млн (фото)

Золотая монета «Двойной орел» номиналом $ 20 была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордную сумму в $ 18,9 млн.

Монета, которую выпустили в 1933 году, относится к последним золотым денежным знакам, допущенным к обращению в США, сообщает CNN.

На аверсе монеты изображена Свобода, а на реверсе — белоголовый орлан в полете — национальный символ США.

Монеты «Двойной орел» 1933 года выпуска в обращении никогда не были. Почти все они были возвращены правительству США и переплавлены, однако несколько штук уцелели и поступили на рынок.

Президент США Франклин Рузвельт принял решение отказаться от золотого стандарта, чтобы стабилизировать экономику страны после депрессии.



Фото: CNN

В 1944 году правительство США объявило эти монеты украденными, если они окажутся в руках частных коллекционеров. Монета с аукциона была единственной, которую признали законно приобретенной частным владельцем после длительного судебного процесса между коллекционером и Министерством финансов США.



Фото: CNN

С 2002 года монетой владел американский дизайнер обуви Стюарт Вайцман, купивший ее тоже за рекордные тогда $ 7,6 млн. Имя нового владельца монеты пока не известно.