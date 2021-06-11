Редкую золотую монету США продали за рекордные $19 млн (фото)

Золотая монета «Двойной орел» номиналом $ 20 была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордную сумму в $ 18,9 млн.
Монета, которую выпустили в 1933 году, относится к последним золотым денежным знакам, допущенным к обращению в США, сообщает CNN.
На аверсе монеты изображена Свобода, а на реверсе — белоголовый орлан в полете — национальный символ США.
Монеты «Двойной орел» 1933 года выпуска в обращении никогда не были. Почти все они были возвращены правительству США и переплавлены, однако несколько штук уцелели и поступили на рынок.
Президент США Франклин Рузвельт принял решение отказаться от золотого стандарта, чтобы стабилизировать экономику страны после депрессии.
Фото: CNN
В 1944 году правительство США объявило эти монеты украденными, если они окажутся в руках частных коллекционеров. Монета с аукциона была единственной, которую признали законно приобретенной частным владельцем после длительного судебного процесса между коллекционером и Министерством финансов США.
Фото: CNN
С 2002 года монетой владел американский дизайнер обуви Стюарт Вайцман, купивший ее тоже за рекордные тогда $ 7,6 млн. Имя нового владельца монеты пока не известно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — Гетманцев4 ч. назад - 1450 7
В «Слуге народа» рассказали, как в Украине увеличить добычу газа8 ч. назад - 554 6
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Вчера, 20:21 - 2776 5
У преподавателей президентского университета будет зарплата от $4000, — ШкарлетОколо часа назад - 395 4
В центре занятости назвали самые востребованные профессии в столицеВчера, 12:20 - 9110 4
Дарение движимого имущества: нужен ли договор и заверять ли его у нотариусаВчера, 16:19 - 4863
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Вчера, 20:21 - 2776 5
Зеленский подписал закон, которым меняются правила кредитования для жителей зоны АТО/ООС5 ч. назад - 1820
Как менялись цены на жилье в Киеве с 2014 года (инфографика)7 ч. назад - 1616 2
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — Гетманцев4 ч. назад - 1450 7
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 484
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 750
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 432
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1303
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1140