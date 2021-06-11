Цена импортного газа с начала года выросла более чем на 40%

Государственная таможенная служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа в период с 1 по 31 мая 2021 года. Цена составила 8030,6505 гривен или 291,7195 долларов за 1 тыс. кубометров.
Об этом сообщается на сайте Минэкономики.
Таким образом, по сравнению с апрелем цена выросла на 11,9% в гривневом эквиваленте и на 13,6% в долларовом.
По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на и 40,8% в гривнах и на 44,1% в долларах.
Таблица: РБК-Украина
Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года – 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла максимума в 250 долларов в начале 2021 года.
По данным Гостаможслужбы, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в марте 2021 года составила 5820,6 гривен за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 209,7 долларов.
По прогнозу НБУ, летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.
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