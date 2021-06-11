Цена импортного газа с начала года выросла более чем на 40%

Государственная таможенная служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа в период с 1 по 31 мая 2021 года. Цена составила 8030,6505 гривен или 291,7195 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с апрелем цена выросла на 11,9% в гривневом эквиваленте и на 13,6% в долларовом.

По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на и 40,8% в гривнах и на 44,1% в долларах.



Таблица: РБК-Украина

Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года – 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла максимума в 250 долларов в начале 2021 года.

По данным Гостаможслужбы, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в марте 2021 года составила 5820,6 гривен за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 209,7 долларов.

По прогнозу НБУ, летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.

Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропукайте важное.