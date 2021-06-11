Тепловики усматривают признаки монополии в газовых соглашениях «Нафтогаза»

Условия в договорах на поставки газа, которые предложила газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» производителям тепла, усугубят отраслевой кризис в теплокоммунэнерго (ТКЭ) и поставят под угрозу отопительный сезон 2021/2022 гг.
Об этом сообщается в пресс-релизе межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго».
«Рынок природного газа в Украине функционирует в абсолютно нерыночных условиях, главным игроком в которых является НАК „Нафтогаз Украины“ и ее дочерние компании. По предварительным прогнозам, при таких условиях поставки газа конечный тариф на отопление в отопительном сезоне может вырасти на 15−40% в зависимости от города», — говорится в сообщении.
Что не так в договорах? Вопреки договоренностям с Президентом и правительством, в новых договорах на закупку газа «Нафтогаз Трейдинг» применяет в отношении предприятий ТКЭ нерыночные требования, в частности:
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В «Укртеплокоммунэнерго» отмечают, что наибольшее дискриминационное требование и проявление сознательного давления на ТКЭ — ежемесячные авансовые платежи за газ.
Согласно действующему законодательству, население как основной потребитель услуг централизованного теплоснабжения (отопление и горячая вода) рассчитывается за потребленные услуги на условиях наложенного платежа. Сейчас долг населения за тепло и горячую воду превышает 25,5 млрд грн. Низкая платежная дисциплина клиентов и отсутствие в правовом поле действенных механизмов борьбы с должниками делают невозможным авансирование закупок газа у НАК «Нафтогаз Трейдинг». За нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, к предприятиям ТКЭ будут применяться жосткие штрафные санкции — 10% от общего месячного объема поставки.
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Также «Нафтогаз Трейдинг» заключает договоры только на своих собственных условиях квотирования объемов газа, которые ниже необходимых на 10−15%. Квотирование в сделках, предложенных газопоставщиком, используется как инструмент принуждения к закупке недостаточных объемов газа по завышенной почти на 50% цене, что является признаком нарушения антимонопольного законодательства.
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