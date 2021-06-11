ТОП-7 отраслей, в которых украинцы активно открывают ФЛПы (инфографика)

С начала года количество физлиц-предпринимателей выросло на 31,7 тысяч. В январе 2021 года их было 1 900 012, сейчас — 1 931 803.

Об этом сообщили аналитики Опендатабот.

44 тысячи новых предпринимателей начали свою деятельность, почти 12 тысяч — закрылись.

В 2021-м ФЛПов стало больше в таких сферах:

ІТ;

розничная торговля;

обеспечение блюдами и напитками;

рекламная деятельность;

консультации по вопросам управления;

предоставление информационных услуг;

индивидуальные услуги и т. д.

За полгода в Украине появилось 15 759 новых ФЛП-программистов. Их количество выросло на 9% и сейчас составляет 188 966 предпринимателей.

В сфере розничной торговли зарегистрировано 647 716 предпринимателей. Это на 10 155 бизнесов больше, чем было в начале года. Относительный рост за это время составляет 1,6%

Блюдами и напитками в январе обеспечивали 58 590 предпринимателей, на данный момент количество предпринимателей с таким КВЭД составляет 62 248. Их численность возросла на 6% или на 3658 компаний.

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Количество ФЛП, занимающихся информационными услугами, выросло на 3284 — с 39 080 до 42 364 (+8%).

На 1873 компании увеличилось количество малых бизнесов, предоставляющих индивидуальные услуги — в относительном росте это +2%. На сегодня в Украине зарегистрировано 94 347 ФЛП с таким КВЭД.

Какой бизнес закрывался? Больше всего физлиц-предпринимателей закрылись за полгода в таких сферах:

оптовая торговля (−3449 ФОП ов);

складское хозяйство (−2878);

оказание социальной помощи (−946);

теле- и радиовещание (−769);