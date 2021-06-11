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Зеленский подписал закон, которым меняются правила кредитования для жителей зоны АТО/ООС

Зеленский подписал закон, которым меняются правила кредитования для жителей зоны АТО/ООС

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции по управлению собственным имуществом и получению кредитных услуг» №1451-ІХ.

Об этом говорится на сайте ОП.

Что меняет закон:

  • закон отменяет запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года граждане Украины, проживающие на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно определенных населенных пунктов);
  • соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или к которым после этой даты по согласованию сторон вносились изменения по продлению сроков, уменьшению размера процентов и штрафов.

Что это значит. Украинцы, которые проживают в зоне проведения АТО/ООС и имеют задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности.

Также, согласно документу, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, оформленным после мая 2021 года под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и находящейся в зоне проведения АТО/ООС.

Таким образом останется в действии запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

Для чего это необходимо. Это гарантирует сохранение прав для людей, которые были или находятся в сложном финансовом положении из-за проведения АТО/ООС, но в то же время упростит доступ граждан, владеющих недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в том числе к государственным программ «Доступные кредиты 5−7-9%» и «Доступная ипотека 7%» на равных условиях со всеми гражданами Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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По материалам Finance.UA
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