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Межбанк: Нацбанку пришлось дважды выходить на рынок

Межбанк: Нацбанку пришлось дважды выходить на рынок

В пятницу особой активности со стороны покупателей валюты не наблюдалось и продавцы были вынуждены снижать свои ценники. Нацбанку пришлось дважды выходить на рынок, чтобы удерживать курс выше психологического уровня в 27 гривен за доллар.

К 11 часам регулятор выходил в формате интервенции «запрос лучшего курса» и выкупал наиболее дешевые предложения, но затем понял, что это достаточно хлопотно. И вышел во второй раз с ценником покупки по 27,02 гривны.

Это было на тот момент ниже рынка. И главное в данной котировке заключалось в том, что он показал участникам торгов уровень, до которого регулятор был готов понижать доллар. В итоге, он простоял с этим ценником почти до конца активной фазы торгов и лишь в конце купил порядка $ 20 млн. Все остальное время — участники рынка сами находили компромисс по курсу и в основном в пределах 27,02/27,04 гривен с небольшими отклонениями.

Кроме этого, сработал фактор окончания рабочей недели и во второй половине дня рынок быстро опустел.

Ход торгов:

С самого утра предложение превышало спрос, что быстро отразилось на котировках. К 11 часам доллар просел с утренних стартовых 27,085/27,105 до 27,045/27,065 гривен с перспективой дальнейшего падения к уровню в 27 гривен.

Выход НБУ в начале с «запросом лучшего курса», а затем и с котировкой покупки по 27,02 гривны за доллар — быстро расставил все точки над «і». Уже после 11 часов котировки почти замерли в пределах уровня 27,02/27,04 гривны с небольшими отклонениями и продержались в этих пределах практически до конца дня.

Главные события 11 июня на валютном рынке:

  • Доллар за день подешевел на 6,5 копеек — с утренних 27,085/27,105 гривен до 27,02/27,04 к концу сессии.
  • Нацбанк дважды выходил на межбанк с покупкой доллара. В первый раз — в формате «запроса лучшего курса», во второй — с интервенцией по покупке по цене 27,02 гривны и купил в этом формате порядка $ 20 млн.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,0452 гривен, а официальный курс на 14 июня 2021 года установлен на уровне 27,0404 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,02 / 27,04
евро — 32,74 / 32,76

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2108 / 1,2110

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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