Межбанк: Нацбанку пришлось дважды выходить на рынок

В пятницу особой активности со стороны покупателей валюты не наблюдалось и продавцы были вынуждены снижать свои ценники. Нацбанку пришлось дважды выходить на рынок, чтобы удерживать курс выше психологического уровня в 27 гривен за доллар.
К 11 часам регулятор выходил в формате интервенции «запрос лучшего курса» и выкупал наиболее дешевые предложения, но затем понял, что это достаточно хлопотно. И вышел во второй раз с ценником покупки по 27,02 гривны.
Это было на тот момент ниже рынка. И главное в данной котировке заключалось в том, что он показал участникам торгов уровень, до которого регулятор был готов понижать доллар. В итоге, он простоял с этим ценником почти до конца активной фазы торгов и лишь в конце купил порядка $ 20 млн. Все остальное время — участники рынка сами находили компромисс по курсу и в основном в пределах 27,02/27,04 гривен с небольшими отклонениями.
Кроме этого, сработал фактор окончания рабочей недели и во второй половине дня рынок быстро опустел.
Ход торгов:
С самого утра предложение превышало спрос, что быстро отразилось на котировках. К 11 часам доллар просел с утренних стартовых 27,085/27,105 до 27,045/27,065 гривен с перспективой дальнейшего падения к уровню в 27 гривен.
Выход НБУ в начале с «запросом лучшего курса», а затем и с котировкой покупки по 27,02 гривны за доллар — быстро расставил все точки над «і». Уже после 11 часов котировки почти замерли в пределах уровня 27,02/27,04 гривны с небольшими отклонениями и продержались в этих пределах практически до конца дня.
Главные события 11 июня на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,02 / 27,04
евро — 32,74 / 32,76
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2108 / 1,2110
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