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Аэротакси Archer Maker с автопилотом получило дату запуска (фото)

Аэротакси Archer Maker с автопилотом получило дату запуска (фото)

Американская компания Archer Aviation объявила дату первого полёта аэротакси Maker с оригинальной конструкцией.

Кроме того, производитель опубликовал серию фотографий, позволяющих оценить особенности дизайна будущей новинки, способной перевозить пассажиров по воздуху в беспилотном режиме.

Необычный «летающий автомобиль», который начнёт тестовые рейсы уже в 2022-м, позволяет осуществлять вертикальный взлёт и посадку, что открывает возможность его эксплуатации без использования огромных взлётных площадок. Крейсерская скорость Maker, оснащённого электродвигателями, составляет до 240 километров в час, размах крыльев — 12,19 метра. Шесть из двенадцати роторов отвечают за горизонтальную тягу, а ещё шесть удерживают транспорт в воздухе.


Фото: 4pda.to

По заверению производителя, в повседневной эксплуатации Maker примерно в 100 раз тише обычного вертолёта — при полёте на высоте около 600 метров уровень шума, доносящийся до земли, не превысит 45 дБ. Расчётная взлётная масса аэротакси с двумя людьми на борту составляет около 1,5 тонны — меньше, чем у седана Tesla Model 3 с водителем и одним пассажиром.


Фото: 4pda.to

Конструкция Archer Maker включает шесть независимых аккумуляторов общей ёмкостью 75 кВт-ч, а быстрая зарядка позволяет «заправить» компактный транспорт примерно за 10 минут. Заявленная дальность полёта составляет до 96 километров. Новинку планируется использовать в качестве VIP-такси, которое бы могло максимально быстро доставлять пассажиров из одной точки города в другую. К примеру, на автомобильную поездку из аэропорта Сан-Франциско в Сан-Хосе требуется два часа, в то время как Maker преодолеет то же расстояние по воздуху всего за 17 минут.


Фото: 4pda.to

Первые испытательные полёты состоятся в четвёртом квартале этого года. Серийное же производство аэротакси стартует в 2022-м. В случае успеха нового транспорта на коммерческом поприще в 2024 году будут открыты первые воздушные рейсы между Лос-Анджелесом и Майами.

По материалам 4PDA
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