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Киевсовет изменил порядок рассмотрения е-петиций

Киевсовет изменил порядок рассмотрения е-петиций

Киевский городской совет внес изменения в Положение о рассмотрении электронных петиций и уменьшил количество подписей, необходимых для поддержки петиции — с 10 до 6 тысяч. Решение поддержали 88 депутатов.

«Системной критике подвергается количество подписей, необходимых для поддержки электронных петиций, которая сейчас составляет 10 тысяч подписей за 90 дней. Такое количество не является обоснованным с точки зрения количества населения столицы. Для решения этого вопроса предложено установить проходной барьер для поддержки электронных петиций на уровне 0,2% численности населения Киеве или же 6 тысяч человек и уменьшить время для голосования до 60 календарных дней из расчета 100 подписей за один календарный день», — отметил заместитель городского головы Владимир Бондаренко.

В связи с изменениями в положении, будет предусмотрена авторизация граждан через официальный сайт Киевского городского совета, сайт общественного объединения через карточку киевлянина «Bank-ID», «Mobile-ID», с помощью электронной цифровой подписи.

Текст электронной петиции обнародуется в течение трех рабочих дней со дня отправки ее автором (инициатором) после прохождения процесса модерации. Рассмотрение электронной петиции, набравшей необходимое количество подписей в свою поддержку, проводится безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения.

Киевский городской голова назначает ответственного заместителя, который в течение 30 дней с момента подписания ответа на поддержку электронной петиции разрабатывает, при участии автора (инициатора), план мероприятий по ее реализации.

Кроме этого, в Киевском городском совете планируют интегрировать портал электронных петиций в приложение «Дія».

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации увеличило количество услуг в приложении «Дія». Там появились новые строительные услуги и возможность подписать петицию.

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По материалам suspilne.media
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