Свидетельство о вакцинации: чем оно отличается от «Covid-паспорта» и как его получить

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что люди, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, могут получить международное свидетельство о вакцинации.
Президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока в эфире Украинского радио рассказал, чем этот документ отличается от «COVID-паспорта», который все еще находится на стадии разработки.
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По словам эксперта, на соответствующее свидетельство могут претендовать все, кто вакцинировался от заболевания.
Он объяснил, что международное свидетельство о вакцинации, в частности, от COVID-19 — это стандартный документ, который был разработан по медико-санитарным нормам, утвержденным еще в 2005 году.
«В такие свидетельства еще до пандемии вносили данные о прививках против гриппа, полиомиелита, кори и других инфекционных заболеваний. А сейчас в Украине такое свидетельство могут получить граждане, которые полностью вакцинировались от COVID-19 вакциной, одобренной ВОЗ. В нашей стране это CoronaVac, AstraZeneca и Pfizer», — рассказал Иван Сорока.
Эксперт отметил, что международное свидетельство о вакцинации будет заполняться на украинском, английском или французском языках и будет выдаваться в бумажной форме.
В свидетельстве будут указаны фамилия, имя латинскими буквами, как в загранпаспорте, дата получения обеих доз, название вакцины, официальный штамп медицинского учреждения и подпись врача.
В то же время Сорока объяснил различие между «COVID-паспортом» и международным свидетельством о вакцинации. По его словам, сейчас в Украине существует только общее и международное свидетельство о вакцинации от COVID-19, а так называемый «COVID-паспорт» все еще находится на этапе разработки. Сорока подчеркнул, что свидетельство о вакцинации и «COVID-паспорт» — это два разных документа.
«COVID-паспорт» в Украине разрабатывается по образцу digital-сертификата ЕС или smart-сертификата ВОЗ. Они будут запущены в Европе в июле, а мы сможем запустить через неделю-две после этого. Этот документ будет содержать информацию не только о вакцинации, но и о негативных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после коронавируса, то есть информацию об антителах", — отметил Сорока.
По его словам, документ будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме и содержать QR-код. При этом он также будет выпускаться в версии для внутреннего и для зарубежного использования.
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Эксперт добавил, что многие страны до сих пор не определились с признанием международных свидетельств о вакцинации, поэтому, возможно, некоторые государства сохранят карантин для людей, которые въезжают в их страну, а другие — будут ограничиваться отрицательным ПЦР-тестом.
Учитывая такую ситуацию, специалист рекомендует сразу после второй прививки получать свидетельство о вакцинации.
«Когда уже будет готов документ, который мы хотим называть „COVID-паспортом“, его можно будет сделать либо самостоятельно в приложении „Дія“, либо распечатать у семейного врача», — пояснил Иван Сорока.
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