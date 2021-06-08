Минрегион планирует израсходовать 54 млн грн на новые национальные строительные стандарты

Национальный орган по стандартизации утвердил предложения Министерства развития общин и территорий по разработке 134 национальных строительных стандартов в рамках программы стандартизации на 2021 год.

Планируется разработать:

13 стандартов, гармонизированных с европейскими и международными стандартами;

4 стандарта для внедрения BIM -технологий;

-технологий; 60 стандартов по Регламенту ЕС №305 О стройпродукции;

26 стандартов по энергоэффективности;

31 «поддерживающий» стандарт, в том числе по строительным нормам.

Полный список национальных стандартов, которые находятся в разработке, можно посмотреть здесь.

В ближайшее время Минрегион проведет тендер по определению исполнителей.

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В 2021 году объем финансирования научных работ по нормированию и стандартизации составляет 54 млн грн.

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