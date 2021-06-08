Минрегион планирует израсходовать 54 млн грн на новые национальные строительные стандарты

Национальный орган по стандартизации утвердил предложения Министерства развития общин и территорий по разработке 134 национальных строительных стандартов в рамках программы стандартизации на 2021 год.
Планируется разработать:
Полный список национальных стандартов, которые находятся в разработке, можно посмотреть здесь.
В ближайшее время Минрегион проведет тендер по определению исполнителей.
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В 2021 году объем финансирования научных работ по нормированию и стандартизации составляет 54 млн грн.
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