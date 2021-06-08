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Минрегион планирует израсходовать 54 млн грн на новые национальные строительные стандарты

Минрегион планирует израсходовать 54 млн грн на новые национальные строительные стандарты

Национальный орган по стандартизации утвердил предложения Министерства развития общин и территорий по разработке 134 национальных строительных стандартов в рамках программы стандартизации на 2021 год.

Планируется разработать:

  • 13 стандартов, гармонизированных с европейскими и международными стандартами;
  • 4 стандарта для внедрения BIM-технологий;
  • 60 стандартов по Регламенту ЕС №305 О стройпродукции;
  • 26 стандартов по энергоэффективности;
  • 31 «поддерживающий» стандарт, в том числе по строительным нормам.

Полный список национальных стандартов, которые находятся в разработке, можно посмотреть здесь.

В ближайшее время Минрегион проведет тендер по определению исполнителей.

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В 2021 году объем финансирования научных работ по нормированию и стандартизации составляет 54 млн грн.

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По материалам The page
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