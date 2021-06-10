В центре занятости назвали самые востребованные профессии в столице

В столичной Службе занятости по состоянию на начало июня зарегистрировано почти 11 тысяч вакансий. На одно свободное рабочее место претендуют двое безработных.
Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости в комментарии Укринформу.
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В разрезе профессий, наибольший спрос у работодателей наблюдается на:
Востребованы также врачи различных специальностей, медицинские сестры, воспитатели, техники, учителя, инженеры, музыкальные руководители, контролеры пассажирского транспорта, кассиры торгового зала и контролеры-кассиры.
«Среди бухгалтеров, менеджеров, администраторов, продавцов-консультантов, главных бухгалтеров, экономистов, юрисконсультов за каждое рабочее место наблюдается ожесточенная конкуренция», — отметили в центре занятости.
Зарплаты:
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