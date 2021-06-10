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В центре занятости назвали самые востребованные профессии в столице

В центре занятости назвали самые востребованные профессии в столице

В столичной Службе занятости по состоянию на начало июня зарегистрировано почти 11 тысяч вакансий. На одно свободное рабочее место претендуют двое безработных.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости в комментарии Укринформу.

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В разрезе профессий, наибольший спрос у работодателей наблюдается на:

  • рабочих с производственным опытом (слесари различных специальностей, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщики, маляры, кондитеры);
  • лиц без профессиональной подготовки (уборщики, дворники, грузчики, подсобные и кухонные рабочие);
  • работников сферы торговли и услуг (полицейские, повара, продавцы продовольственных товаров, помощники воспитателей, охранники, продавцы-консультанты, официанты);
  • работников по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин (водители автотранспортных средств, водители троллейбусов и трамваев, трактористы, токари, асфальтобетонщики, машинисты насосных установок, составители поездов, дорожные рабочие).

Востребованы также врачи различных специальностей, медицинские сестры, воспитатели, техники, учителя, инженеры, музыкальные руководители, контролеры пассажирского транспорта, кассиры торгового зала и контролеры-кассиры.

«Среди бухгалтеров, менеджеров, администраторов, продавцов-консультантов, главных бухгалтеров, экономистов, юрисконсультов за каждое рабочее место наблюдается ожесточенная конкуренция», — отметили в центре занятости.

Зарплаты:

  • средний размер заработной платы в вакансиях, поступивших от работодателей в столичную службу занятости, на начало июня текущего года составил 9,7 тыс. грн, что на 1 тыс. грн больше (на соответствующую дату прошлого года — 8,6 тыс. грн);
  • самый высокий средний размер оплаты труда работодатели предлагают в вакансиях для инженера-программиста (76 тыс. грн);
  • специалистам по разработке и тестированию программного обеспечения предлагают — 72 тыс. грн;
  • специалистам по организации информационной безопасности — 42 тыс. грн;
  • инженерам по компьютерным системам — 38 тыс. грн;
  • аналитикам консолидированной информации — 26 тыс. грн;
  • аудиторам и риелторам — 25 тыс. грн;
  • аналитикам в банковской сфере — 24 тыс. грн;
  • электромонтерам контактной сети — 22 тыс. грн.

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По материалам УКРИНФОРМ
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