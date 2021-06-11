Минрегион планирует воплощать концепцию Smart city для развития городов

Министерство развития общин и территорий Украины планирует воплощать концепцию Smart city для улучшения развития городов в государстве.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Александр Дудченко на Международном инвестиционном форуме, информирует пресс-служба Минрегиона.

«Среди основных направлений цифрового развития регионов — внедрение инновационных технологий в системе управления развитием городов на основе концепции Smart city. А также – повышение институциональной состоятельности по развитию ІТ-инфраструктуры, создание цифровых платформ, системы открытых данных и тому подобное. По каждому из этих направлений разрабатывается комплекс задач как для маленьких, так и для крупных населенных пунктов», — сказал Дудченко.

Он отметил, что Минрегион планирует ввести Портал лучших практик общин для обмена опытом. Также на портале будут публиковаться истории успеха и ІТ-решения электронного управления, работающие в общинах и регионах. Кроме того, Минрегион создаст проектный офис цифрового регионального развития. Эти инструменты помогут общинам не только увеличить доход, но и привлечь инвестиции.

В Минрегионе объясняют, что Smart city – это город, который использует современные технологии для предоставления услуг и решения городских проблем.

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