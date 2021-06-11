В «Слуге народа» рассказали, как в Украине увеличить добычу газа

Украина имеет уникальную производственную и исследовательскую базу для сейсмической разведки. Это позволяет с высокой точностью изучать участки месторождений.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время рабочей поездки в Полтавскую и Харьковскую области.

По словам Арахамии, государство уже сейчас должно решить, каким образом можно увеличивать добычу газа. Поскольку газодобывающая отрасль является одной из самых капиталоемких, она требует огромных инвестиций и долгосрочного планирования — в среднем 5 лет.

Впрочем, для достижения энергонезависимости необходимо двигаться одной командой: государство и все участники рынка. Речь идет как о государственных, так и о частных компаниях.

«В „Укргаздобыче“ — современные наработки. Они очень много инвестировали за последние годы для того, чтобы наращивать свою техническую базу. Но при этом у нас есть и мощный частный сектор», — сказал он.

После осмотра мощностей газодобывающих компаний Давид Арахамия выразил уверенность, что именно наличие современной техники у частных и государственных компаний позволяет выполнить амбициозный план по наращиванию добычи природного газа.

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отметил, что на рынке существуют десятки активных частных компаний. И они по многим показателям эффективности уже являются примером для госкомпаний.

Выгоду от здоровой конкуренции на газодобывающем рынке получат и конечные потребители, добавил Андрей Герус. Ведь это будет способствовать установлению лучшей цены на топливо.

Еще одним источником увеличения добычи природного газа в Украине может стать восстановление заброшенных скважин, уверяет председатель парламентского подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения Андрей Жупанин. И современные технологии, которые используют игроки рынка, позволяют это делать.

Как отметил Жупанин, в начале 1970-х годов Украина добывала 68,7 млрд куб м газа в год. Но по разным причинам ряд скважин законсервировали.

Со своей стороны, газодобытчики детально презентовали народным депутатам процесс разработки, бурения скважин, а также строительства инфраструктуры газовых месторождений. Это сложные инженерные проекты, которые делают государство энергонезависимым, современными и экологически безопасными, рассказал директор «SystemOilEngineering» Сергей Жеребко.

«Благодаря компаниям местные общины могут позволить себе отстраивать социальную инфраструктуру за счет налогов, которые поступают в местные бюджеты», — сказал он.