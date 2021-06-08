На платных камерах в СИЗО уже заработали миллионы

Платные камеры в украинских следственных изоляторах принесли государственному бюджету 3,93 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«3,93 млн грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер», — сказано в сообщении.

Как отмечается, средства были получены за пользование 40 платными камерами на 100 койко-мест.

На что израсходуют заработанные деньги:

все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта, направляются на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов.

Так, по состоянию на 8 мая были обновлены 65 бесплатных камер на 406 мест, а также прогулочные дворики и коридорные помещения.

Справка Finance.ua: