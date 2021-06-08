Закупку Пакетов малыша снова перенесли

Стало известно, что тендер на определение производителя Пакетов малыша снова перенесен на 3 недели. Причина — слабая тендерная документация, которая оставляет лазейки для коррупции.
Об этом сообщает официальное представительство «Пакета малыша».
Сначала в Минсоцполитики планировали до конца февраля 2021 года опубликовать ТЗ (техническое задание), провести публичные консультации с экспертами рынка и привлечь для проведения торгов незаангажированную ЦЗО «Профессиональные закупки» (Prozorro). Об этом сообщили в ноябре прошлого года заместители министра социальной политики — Борис Лебедцов и Евгений Котик.
Однако неожиданно для проведения торгов привлекли непрофильную ЦЗО «Украинские специальные системы» (УСС), недавно созданную при Министерстве цифровой трансформации Украины специально для закупки компьютеров и программного обеспечения. Организация пока что не имеет соответствующего опыта закупок детской и швейной продукции, а также ранее не проводила закупки такого масштаба (620 млн грн).
За неделю до крайнего срока подачи предложений на тендер УСС по просьбе Министерства изменили тендерную документацию и добавили новое требование от участников — предоставить гарантийные письма на товар конкретного поставщика. Одновременно с этим поставщик отказывается давать такие письма всем, кроме выбранных компаний (якобы «авторизованных» в Минсоцполитики).
В связи с этими обстоятельствами один из участников тендера подал жалобу в АМКУ на эти требования, и в день подачи тендерных предложений УСС признал факт нарушений. А также отменил свои же изменения недельной давности и перенес срок подачи на тендер на три недели.
«Министерство социальной политики делает все, чтобы как можно дольше оставались спецкарточки вместо бэби-боксов — натуральной помощи для новорожденных» — комментирует ситуацию Александр Соколовский, член президиума Федерации работодателей Украины. По мнению эксперта, Министерство сознательно затягивает процедуру проведения тендерных закупок новых Пакетов малыша.
Сейчас осталось не более нескольких десятков Пакетов на всю Украину, поэтому родители новорожденных до сих пор не имеют выбора и должны оформлять помощь исключительно в виде специальной карты ПриватБанка. Процедура верификации и начисления помощи занимает не менее месяца с момента рождения ребенка. А в некоторых случаях длится до 3−4 месяцев.
В официальное представительство Пакета малыша в Украине неоднократно обращались родители, которым банк вообще отказал в оформлении специальной карточки «Пакет малыша». Причина отказа — наличие задолженности на других счетах в ПриватБанке. Однако новорожденный не может отвечать за кредитные линии своих родителей и должен быть обеспечен государством теми же услугами, что и все остальные дети.
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