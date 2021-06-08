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Какие специалисты востребованы для сезонных работ в Украине

Какие специалисты востребованы для сезонных работ в Украине

В Украине стартовал активный набор людей на сезонные работы. В топе вакансий, которые выросли с начала года, оказались грузчики, повара, официанты, баристы, уборщики, водители и разнорабочие.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные OLX, Jooble и Work.ua.

Топовые пятерки вакансий на крупнейших онлайн-площадках по поиску работы отличаются незначительно.

Так, по данным Jooble, в топ самых востребованных на сезон специалистов вошли:

  • грузчики (+24% по сравнению с началом года);
  • повара (+26%);
  • официанты (+34%);
  • уборщики ( +33%);
  • охранники ( +18%).


Количество вакансий на топовых сезонных работах, Опендатабот

На Work.ua чаще всего на сезон ищут:

  • официантов (+193%);
  • барист (+105%);
  • поваров (+144%);
  • разнорабочих (+101%);
  • сборщиков (+87%).

По данным OLX, в топ сезонных специалистов вошли:

  • продавцы (+70%);
  • водители (+30%);
  • грузчики (+88%);
  • повара (+161%);
  • охранники (+33%)

Напомним, по данным Jooble, 38% претендентов на рабочие и линейные специальности готовы к трудовой миграции внутри страны ради сезонных заработков.

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По материалам Finance.UA
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