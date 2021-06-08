Какие специалисты востребованы для сезонных работ в Украине

В Украине стартовал активный набор людей на сезонные работы. В топе вакансий, которые выросли с начала года, оказались грузчики, повара, официанты, баристы, уборщики, водители и разнорабочие.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные OLX, Jooble и Work.ua.
Топовые пятерки вакансий на крупнейших онлайн-площадках по поиску работы отличаются незначительно.
Так, по данным Jooble, в топ самых востребованных на сезон специалистов вошли:
Количество вакансий на топовых сезонных работах, Опендатабот
На Work.ua чаще всего на сезон ищут:
По данным OLX, в топ сезонных специалистов вошли:
Напомним, по данным Jooble, 38% претендентов на рабочие и линейные специальности готовы к трудовой миграции внутри страны ради сезонных заработков.
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