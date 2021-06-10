Как будут назначать пенсию после введения электронных трудовых книжек

Бумажные трудовые уходят в прошлое — теперь учет трудовой деятельности украинцы должны вести в электронной форме.

Об этом пишет сайт «Сегодня».

Если в реестре застрахованных есть вся информация, то есть где, кем и когда работал человек, то пенсию по возрасту ему назначат автоматически. А при желании оформить ее можно и с более позднего возраста.

По словам председателя правления Пенсионного фонда Евгения Капинуса, более полумиллиона украинцев уже оцифровывают трудовые книжки.

«У нас формируется реестр еще с 2000 года, он наполняется информацией о заработной плате и с 2004-го — о стаже. И сегодня это действующая система, которая уже реализована в нашей стране», — говорит он.

Это реализовано на портале Пенсионного фонда — человек или работодатель может зайти в свой кабинет и получить всю необходимую информацию.

Пенсионный фонд уже получил более 650 тыс. скан-копий трудовых книжек, их оцифруют, и люди смогут ими пользоваться.

Напомним, что об отмене трудовых книжек в Украине говорили не один год, но соответствующий закон Рада приняла только в этом году.

Справка Finance.ua:

10 июня в Украине вступил в силу закон, который предусматривает учет трудовой деятельности в электронной форме.

Закон вводит учет трудовой деятельности в электронной форме, что позволяет не оформлять/не вести бумажные трудовые книжки. То есть Украина должна постепенно отказываться от бумажных трудовых книжек.

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